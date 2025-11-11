© Plovdiv24.bg Кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира днес бъдещето на стадион "Тодор Диев", предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Както е известно, огромните притеснения от страна на привържениците на Спартак са, че съоръжението ще бъде "заличено" и разрушено заради изграждащия се в момента пробив под Централна гара.



"Стадионът си остава стадион. Развръзките по никакъв начин не пречат на спортното съоръжение. Така че там по-скоро трябва да положим усилия за търсене на финансиране за реализацията на терена. Съответно имаме разговори и с БФС за тяхна инвестиция", заяви пред камерата на Plovdiv24.bg Костадин Димитров.



Гледайте в прикаченото видео всички изказвания от днес по темата за пробива под Централна гара!



