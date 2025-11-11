ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът с важна новина за стадион "Тодор Диев": Търсим финансиране, преговаряме и с БФС
Автор: Стойчо Генов 13:23Коментари (1)824
© Plovdiv24.bg
Кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира днес бъдещето на стадион "Тодор Диев", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Както е известно, огромните притеснения от страна на привържениците на Спартак са, че съоръжението ще бъде "заличено" и разрушено заради изграждащия се в момента пробив под Централна гара.

"Стадионът си остава стадион. Развръзките по никакъв начин не пречат на спортното съоръжение. Така че там по-скоро трябва да положим усилия за търсене на финансиране за реализацията на терена. Съответно имаме разговори и с БФС за тяхна инвестиция", заяви пред камерата на Plovdiv24.bg Костадин Димитров.

Гледайте в прикаченото видео всички изказвания от днес по темата за пробива под Централна гара!

Лъжеш кмете. Много добре знаеш, че трибуните трябва да се бутнат, за да може да се направят локалните около пробива. Сигурно затова търсиш финансиране, за да се премести стадиона, а ти да лапнеш терена за няколко сградички.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
