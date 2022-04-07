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Футболистите на Ботев почти с 2 млн. евро по-скъпи от тези на Локомотив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:21 / 07.04.2022Коментари (0)308
© Plovdiv24.bg
Футболистите на 10-кратния шампион и лидер в Първа лига Лудогорец са най-скъпите в българския елит. Общата стойност на играчите на "орлите“ е 31 800 000 евро. Това е повече от сбора на ЦСКА-София (15,33 млн. евро) и Левски (9,19 млн. евро). 

В тази класация Ботев (Пд) е на 5-о място със 7 930 000 евро, а Локомотив (Пд) е седми с 6 060 000 евро.

Ето стойността на тимовете в Първа лига:

1 ЛУДОГОРЕЦ 31 800 000 евро

2 ЦСКА-София 15 330 000 евро

3 Левски 9 190 000 евро

4 ЦСКА 1948 7 950 000 евро

5 Ботев Пд 7 930 000 евро

6 Славия 7 200 000 евро

7 Локо Пд 6 060 000 евро

8 Черно море 5 460 000 евро

9 Арда 5 180 000 евро

10 Локо Сф 5 050 000 евро

11 Берое 5 000 000 евро

12 Ботев Вр 3 380 000 евро

13 Пирин Бл 2 840 000 евро

14 Царско село 2 090 000 евро

Ето кои са най-скъпите футболисти в Първа лига:

1. Кирил ДЕСПОДОВ (Лудогорец) - 3 500 000 евро

2. Антон НЕДЯЛКОВ (Лудогорец) - 3 200 000 евро

3. КАУЛИ (Лудогорец) 2 300 000 евро

   Бърнард ТЕКПЕТЕЙ (Лудогорец) 2 300 000 евро

5. Пиерос СОТИРИУ (Лудогорец) 2 200 000 евро

6. Матиас ТИСЕРА (Лудогорец) 2 000 000 евро

   Жорди КАЙСЕДО (ЦСКА) 2 000 000 евро

8. Симон СЛУГА (Лудогорец) 1 800 000 евро

  Алекс САНТАНА (Лудогорец) 1 800 000 евро

10. Брадли МАЗИКУ (ЦСКА) 1 500 000 евро

    Юрген МАТАЙ (ЦСКА) 1 500 000 евро

Най-скъп футболист на пловдивски клуб е Тодор Неделев (Ботев) - 1 200 000 евро, показва справката на "Мач Телеграф".
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