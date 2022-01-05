ПФК Марица показа снимката за новия клубен календар

© ПФК Марица показа отборната снимка за сезон 2021/2022, която бе направена за новия календар за 2022 година. Кадърът бе поместен в официалната клубна страница във Фейсбук, а автор на фотото, както и на дизайна, е Костадин Момчилов.



Първи ред, седнали, от ляво надясно: Жан Башев – рехабилитатор, Борислав Дончев, Ангел Грънчов, Станимир Димитров, Сами Мехмедов, Веселин Марчев, Айкут Янъков, Георги Иванов, Теодор Фърков, Георги Аспарухов – кинезитерапевт.



Втори ред (среден), от ляво надясно: Асен Стефанов – домакин, Апостол Попов – спортен директор, Христиан Димитров, Симеон Вешев, Мариян Тонев, Георги Георгиев, Йордан Влашки – президент, пом.треньор, Николай Димитров – ст.треньор, Величко Величков, Александър Праматаров, Димитър Аврамов, Даниел Спасов, Кирил Андонов – пом.треньор, Стойчо Драмов – анализатор и пом.треньор.



Трети ред, от ляво надясно: Петър Начев – вратар, Илиян Йорданов, Мартин Лазов, Янко Ангелов, Мартин Газиев, Илия Николов – вратар, Валери Домовчийски – капитан, Милен Танчев, Йордан Пейчинов, Станислав Маламов, Виктор Петков – вратар.