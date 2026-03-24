Един човек е загинал, а други двама са ранени след тежък сблъсък между лек автомобил БМВ и тир на пътя Пловдив – Садово, информира Plovdiv24.bg. Както вече ви информирахме инцидентът е станал около 14:45 ч. в района на местността Кемера, като движението в участъка остава силно затруднено.
Според данните на ОД на МВР, при сблъсъка са пострадали трима души, пътували в лекия автомобил. Шофьорът, който е изваден от ламарините с помощта на специализирана техника на пожарната в критично състояние, по-късно е починал.
Тестовете и на двамата водачи са отрицателни. Екипи на РУ – Асеновград са запазили местопроизшествието за извършване на оглед. От Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщават, че движението по пътя е възстановено.
Причините за инцидента се изясняват
Фатален край, след като кола се вряза под тир до Пловдив
Още от Криминални
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.