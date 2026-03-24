Един човек е загинал, а други двама са ранени след тежък сблъсък между лек автомобил БМВ и тир на пътя Пловдив – Садово, информира Plovdiv24.bg. Както вече ви информирахме инцидентът е станал около 14:45 ч. в района на местността Кемера, като движението в участъка остава силно затруднено.

Според данните на ОД на МВР, при сблъсъка са пострадали трима души, пътували в лекия автомобил. Шофьорът, който е изваден от ламарините с помощта на специализирана техника на пожарната в критично състояние, по-късно е починал.

Тестовете и на двамата водачи са отрицателни. Екипи на РУ – Асеновград са запазили местопроизшествието за извършване на оглед. От Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщават, че движението по пътя е възстановено.

Причините за инцидента се изясняват