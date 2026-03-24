Информация от ОД МВР във връзка с тежката катастрофа до Пловдив, за която Plovdiv24.bg съобщи по-рано днес:

Затруднено е движението в пътния участък между Садово и Пловдив заради катастрофа, възникнала между лек автомобил БМВ и тир.

Сигналът е получен към 14.45 ч. По предварителни данни са пострадали трима души, пътували в колата. Единият от тях е изваден с помощта на специализирана техника от пожарната в тежко състояние.

Двамата водачи са изпробвани за алкохол, резултатите са отрицателни. Местопроизшествието е запазено от екипи на РУ – Асеновград, а останалите моторни превозни средства се пропускат през локалното платно.

АПИ:

Временно е ограничено  движението по път I-8 Пловдив – Садово в района на Садово поради ПТП.

Обходният маршрут е: Садово – път I-8 – Поповица – път III-804 – Асеновград – път II-86 – Пловдив и обратно.