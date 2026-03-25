Загинал е 21-годишен пътник от лекия автомобил БМВ, който вчера се сблъска с тир край Садово, съобщиха от ОД МВР Пловдив. Младежът бе един от тримата пострадали в колата, а смъртта му е констатирана от пристигналия медицински екип на място.
Водачът на БМВ-то, на 20 години, няма сериозни наранявания и е отказал хоспитализация, а в болница за наблюдение е оставен друг негов спътник, на 15 години.
Зад волана на тежкотоварния камион е бил 32-годишен мъж. Тестовете за алкохол и употреба на наркотични вещества на двамата шофьори са отрицателни, те са дали и кръвни проби за химически анализ.
На местопроизшествието е извършен оглед, причините и обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се разследват. Образувано е досъдебно производство в РУ-Асеновград.
Младеж остана завинаги на 21 след ПТП-то край Садово, шофьорите са невредими
Сергей Пройчев
Момченце с беемвенце и номер с К -пиши го пътник.
