Последна информация от ОД МВР във връзка с тежката катастрофа до Пловдив, за която Plovdiv24.bg съобщи по-рано днес:
Сигналът е получен към 14.45 ч. По предварителни данни са пострадали трима души, пътували в колата. Единият от тях е изваден с помощта на специализирана техника от пожарната в тежко състояние.
Двамата водачи са изпробвани за алкохол, резултатите са отрицателни. Местопроизшествието е запазено от екипи на РУ – Асеновград, а останалите моторни превозни средства се пропускат през локалното платно.
Изцяло се спира движението край участъка с катастрофата и се въвежда временен обходен маршрут в двете посоки - Садово - Катуница - комплекс "Кемера".
АПИ:
Временно е ограничено движението по път I-8 Пловдив – Садово в района на Садово поради ПТП.
Обходният маршрут е: Садово – път I-8 – Поповица – път III-804 – Асеновград – път II-86 – Пловдив и обратно.
Затвориха пътя Пловдив – Садово
Още по темата
Още от Криминални
