За сериозно пътнотранспортно произшествие на десетина километра от Пловдив научи Plovdiv24.bg.

Шофьор, който се е озовал на мястото на инцидента, съобщава:

"Тежка катастрофа на Акумулаторния завод след Кемера. Лека кола под камион, пътят е блокиран и се регулира движението през паркинга на Акумулаторния завод".

Органите на реда тепърва ще установват причината за възникването на катастрофата. Да се надяваме, че няма сериозно пострадали хора!

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост! Настилките в Пловдив и областта в голямата си част са мокри!