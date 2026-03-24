Автор: Васил Динев 15:02

За сериозно пътнотранспортно произшествие на десетина километра от Пловдив научи Plovdiv24.bg.



Шофьор, който се е озовал на мястото на инцидента, съобщава:



"Тежка катастрофа на Акумулаторния завод след Кемера. Лека кола под камион, пътят е блокиран и се регулира движението през паркинга на Акумулаторния завод".



Органите на реда тепърва ще установват причината за възникването на катастрофата. Да се надяваме, че няма сериозно пострадали хора!



Шофирайте внимателно и със съобразена скорост! Настилките в Пловдив и областта в голямата си част са мокри!