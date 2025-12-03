© Plovdiv24.bg 35-годишен водач на тротинетка е пострадал при пътния инцидент на кръговото при бул."Шести септември" и бул."Източен", предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Ударът между лек автомобил и тротинетката е настъпил около 15:30 часа. Разследващите органи тепърва ще изясняват как се е стигнало до пътния инцидент.



Мъжът, управлявал тротинетката, e откаран в болница за прегледи. Пробите за алкохол на водачите са отрицателни, съобщиха от пресцентъра на МВР Пловдив.



