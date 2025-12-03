ИЗПРАТИ НОВИНА
Водач на тротинетка е в болница след удар с лек автомобил
Автор: Ивет Калчишкова 16:27
© Plovdiv24.bg
35-годишен водач на тротинетка е пострадал при пътния инцидент на кръговото при бул."Шести септември" и бул."Източен", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Ударът между лек автомобил и тротинетката е настъпил около 15:30 часа. Разследващите органи тепърва ще изясняват как се е стигнало до пътния инцидент. 

Мъжът, управлявал тротинетката, e откаран в болница за прегледи. Пробите за алкохол на водачите са отрицателни, съобщиха от пресцентъра на МВР Пловдив.



Крайно време е тия тротинетки да ги забранят за каране по пътищата. Само бели правят, и освен да навлекат проблеми на някой - друго няма какво да стане.
