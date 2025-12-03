ЗАРЕЖДАНЕ...
|Водач на тротинетка е в болница след удар с лек автомобил
Ударът между лек автомобил и тротинетката е настъпил около 15:30 часа. Разследващите органи тепърва ще изясняват как се е стигнало до пътния инцидент.
Мъжът, управлявал тротинетката, e откаран в болница за прегледи. Пробите за алкохол на водачите са отрицателни, съобщиха от пресцентъра на МВР Пловдив.
Още новини от Новини от Пловдив:
Има присъда за нелепата смърт пред заведение в Пловдивско
15:10 / 03.12.2025
Странен пост във Фейсбук разбуни духовете
14:24 / 03.12.2025
Притеснителни данни за работещото население в Пловдивска област
12:15 / 03.12.2025
Ще лежи в затвора заради престъпление спрямо собствената си майка...
13:41 / 03.12.2025
Директорът на ПОИ: Заведение в "Капана" е поставило ретро автомоб...
11:18 / 03.12.2025
Тежък скандал между Асен Костов и Дияна Русинова и Тодор Батков-м...
10:35 / 03.12.2025
