За инцидент на булевард "Шести септември" в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Той е станал в района на кръстовището с бул. "Източен" точно до "Макдоналдс". Лек автомобил е ударил водач на тротинетка.



На място са пристигнали представители на ОД МВР, както и медицински екип с линейка. Движението се регулира от униформени служители и е леко затруднено.



Очаквайте подробности!



