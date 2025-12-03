ИЗПРАТИ НОВИНА
Инцидент в Пловдив, на мястото пристигнаха полиция и линейка
Автор: Васил Динев 15:55
© Plovdiv24.bg
За инцидент на булевард "Шести септември" в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Той е станал в района на кръстовището с бул. "Източен" точно до "Макдоналдс". Лек автомобил е ударил водач на тротинетка.

На място са пристигнали представители на ОД МВР, както и медицински екип с линейка. Движението се регулира от униформени служители и е леко затруднено.

Очаквайте подробности!



Още по темата: общо новини по темата: 51
03.12.2025 Водач на тротинетка е в болница след удар с лек автомобил
04.08.2025 Тротинетките в Пловдив - причина за искане на оставка и смяна на кадри в ПОИ и "Общинска охрана"
30.07.2025 Край на хаоса с тротинетките в Пловдив
05.07.2025 Гол до кръста тротинеткаджия отвя шофьор на автомобил в Пловдив
29.06.2025 Пловдивчанка: Решете проблема с тротинетките, защото е голям!
26.06.2025 Мъж с тротинетка с нагла постъпка в Пловдив
Тротинетките превърнаха движението в пълен хаос – ту са коли, ту са велосипеди, ту са пешеходци, според това как им е най-удобно. Карат по платното до бордюра и изведнъж правят резки завои, за да пресекат по пътеките под светофарите, като хванат зеления сигнал за пешеходци. Никой шофьор, който например прави ляв завой в същия момент, не може да предвиди подобно поведение – тази непредсказуемост е директна заплаха. При завои или в кръстовища рискът от сблъсък е реален, защото тротинетките често пресичат траекторията на автомобилите с висока скорост без никакво предупреждение. Водачите им са без защита – без стабилност, без светлини, без сигнализация, често и без каски. Така опасността става за всички: за тях самите, за шофьорите, които могат да бъдат обвинени за инцидент, и за пешеходците, които изведнъж се оказват изненадани от „летящи“ тротинетки по тротоара. Това не е свобода, това е безотговорност, която превръща града в арена на хаос.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Има присъда за нелепата смърт пред заведение в Пловдивско
15:10 / 03.12.2025
Странен пост във Фейсбук разбуни духовете
14:24 / 03.12.2025
Притеснителни данни за работещото население в Пловдивска област
12:15 / 03.12.2025
Ще лежи в затвора заради престъпление спрямо собствената си майка...
13:41 / 03.12.2025
Директорът на ПОИ: Заведение в "Капана" е поставило ретро автомоб...
11:18 / 03.12.2025
Тежък скандал между Асен Костов и Дияна Русинова и Тодор Батков-м...
10:35 / 03.12.2025

