|Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Новият собственикът на имота е транспортният бос Петко Ангелов, който чрез няколко свои превозвачески фирми обслужва по-голямата част от градските линии в Пловдив. В интервю за медията ни управителят на "Хеброс бус" Веселин Дошков потвърди новината ни с думите, че всички активи на "Родопи" вече са прехвърлени на друго юридическо лице.
"Няма да има промяна в дейността на автогара "Родопи". Тя ще поеме част от междуселищните превози, които до 28 февруари се обслужват от автогара "Север"" - каза специално за Plovdiv24.bg Петко Ангелов. Както вече съобщихме, автогара "Север" преустановява дейността си като такава от 1 март.
Петко Ангелов е купил един от трите парцела, на които е била разделена автогара "Север". Другите два, разположени на "лицето" - от страната на улица "Победа", са били придобити преди няколко години от други инвеститори и там предстои строителство. Самият Ангелов не е решил какво ще прави със своя новопридобит имот.
Коментари (8)
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
