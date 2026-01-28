ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Автор: Диана Бикова 08:27Коментари (8)13073
© Plovdiv24.bg
Автогара "Родопи" има нов собственик. Досегашният собственик "Хеброс бус" ООД е продал имота на друго юридическо лице в съдружие, научи Plovdiv24.bg

Новият собственикът на имота е транспортният бос Петко Ангелов, който чрез няколко свои превозвачески фирми обслужва по-голямата част от градските линии в Пловдив. В интервю за медията ни управителят на "Хеброс бус" Веселин Дошков потвърди новината ни с думите, че всички активи на "Родопи" вече са прехвърлени на друго юридическо лице.

"Няма да има промяна в дейността на автогара "Родопи". Тя ще поеме част от междуселищните превози, които до 28 февруари се обслужват от автогара "Север"" - каза специално за Plovdiv24.bg Петко Ангелов. Както вече съобщихме, автогара "Север" преустановява дейността си като такава от 1 март.

Петко Ангелов е купил един от трите парцела, на които е била разделена автогара "Север". Другите два, разположени на "лицето" - от страната на улица "Победа", са били придобити преди няколко години от други инвеститори и там предстои строителство. Самият Ангелов не е решил какво ще прави със своя новопридобит имот.


Още по темата: общо новини по темата: 4
27.01.2026 »
27.01.2026 »
27.01.2026 »
27.01.2026 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Абе къде е г-н Презастой, нещо мнение да изкаже по казуса или скоро ще го видим да си прави селфи на някой концерт и да разправя колко културен бил Пловдив
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 26 мин.
0
 
 
Абе, на тоя кой му изсипа чували с пари - едно шофьорче, направи транспортен бум тук?
+1
 
 
свещи да си купите крадци и изедници и кметове и продажна администрация
+1
 
 
Майка ви д***а алчна , от рак бавно и мъчително да изпускате всички!
+2
 
 
Имам чувството, че мотото на управляващите е "Продай, бутни, построй" и целта - достигане на жилищната бройка на гр. София. В туризма водещото е ден-година храни, явно вече и в политиката и местното управление е мандат-живот оправя. Алчността за материалното е лоша черта. Няма визия за града, няма генерални решения на проблемите. Пловдив се задушава. Пловдив започва да отблъсква хора и туристи. Работи се по стари проекти. Не се говори за бъдещето, но може би защото не е розово и не е за говорене. Мандат да мине - живота да си оправим, а след нас да му мислят.
+3
 
 
Тотален разпад на транспорта в Пловдив. Кметът няма ли да се обади, да направи нещо по въпроса? - ааааа, той да не е разписал разарешителни за застрояване на автогара Север?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Бившият полицай, убил баба си в Пловдив, ще гние в затвора
09:57 / 28.01.2026
Спират се профилактичните прегледи и задължителните имунизации
08:37 / 28.01.2026
Агробизнесмен от Пловдив: Залага се на карта хранителният суверен...
17:18 / 27.01.2026
Къде ще спират междуградските автобуси след окончателното затваря...
20:00 / 27.01.2026
Търсят кой да организира невиждано шоу на Античния
20:11 / 27.01.2026
Търсят кръводарители от група А+ за бежанец от Украйна
16:00 / 27.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Внук преби баба си в Пловдив
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: