В най-скоро време се очаква да бъде подписан договорът за обществения транспорт в Пловдив, стана ясно от думите на кмета Костадин Димитров пред журналисти, предава репортер на Plovdiv24.bg.
На въпрос дали ще има увеличение на цената на билета заради поскъпването на горивата, Димитров отговори, че при необходимост ще се представи предложение в Общинския съвет за някакви спешни мерки.
"Ангажиментът на Община Пловдив е да осигурява средства, като част от тях са декларирани и регламентирани в правилата за субсидии и компенсации от държавата. Факт е, че ние няколко пъти сме говорили какви са средствата, гласувани за градския транспорт в Пловдив.
Знам, че тези дни има много консултации с Министерство на транспорта относно възможността и притесненията на всички видове дейности, включително и превозвачите в град Пловдив с оглед нарастване цената на горивата. Нека да видим как ще протекат дейностите относно съгласуването и мерките, които ще предприеме правителството относно завишаването на цените. Първо държавата да си свърши работата" - заяви Димитров.
Очаква се в най-скоро време да бъде подписан договорът с избрания изпълнител на обществената поръчка за възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз в Пловдив.
Припомняме, че единственият участник в процедурата е консорциум "Градски транспорт - 2026". В обединението участват фирмите "Автобусни превози - Пловдив" и “Меритранс - 2002" на Петко Ангелов и "Меритранс - 2017" и "КЗТ Златанови" на Татяна Златанова. Същите превозвачи и в момента обслужват градския транспорт на Пловдив.
Автопаркът е обновен с допълнителни 100 нови автобуса. В новата обществена поръчка, която предстои да бъде финализирана с договор, са заложени няколко приоритета: повече автобуси, спазване на графика, по-късни курсове, обновяване на автобусния парк, поставяне на устройства за валидиране и камери в автобусите.
"Имаме постоянен контакт с превозвачите през заместник-кмета по транспорт с оглед на това да имаме завишаване на критериите на услугата. Нека да излезе новата поръчка и тогава вече да започнем и ние да изискваме повече според договорените отношения, които ще влязат в тази поръчка" - каза днес кметът.
Скоро подписват договора за градския транспорт в Пловдив
Кмет: Ремонтът на Хуманитарната гимназия трябва да е качествен и да издържи следващите 150 години
Пловдивчанин_1
преди 2 ч. и 12 мин.
А има ли клауза в договора относсно това шофьорите от градския транспорт да бъдат в нормално психическо състояние, като това да бъде контролирано от психиатър поне ежеседмично ? В момента 90% от шофьорите в градския транспорт на Пловдив са психически неуравновесени и невъобразимо комплексирани и умствено ограничени хорица, които не умеят да шофират в градска среда и ежедневно застрашават живота и здравето, както на останалите участници в движението, така и на пътниците, които обслужват и на пешеходците. ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ !
