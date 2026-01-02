Община Пловдив обяви конкурс за обслужването на 29 линии от градския транспорт

© Plovdiv24.bg Община Пловдив обяви обществената поръчка за извършването на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по 29 градски автобусни линии за срок от 10 години. Тя е в съответствие действащите маршрути и разписания от утвърдената Общинска транспортна схема, действащото европейско и национално законодателство, както и решенията на Общинския съвет.



Поръчката е за автобусни линии с номера №№ 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222.



Възложителят в лицето на Община Пловдив залага по-строги изисквания към изпълнителя на услугата. По-конкретно става въпрос за спазване на разписанията, чистота, достъпност. Автобусите ще са длъжни да спират на всяка спирка, салонът на превозните средства трябва да се почиства всекидневно, като там не бива да има инструменти и хигиенни материали. Информационните табели трябва да са най-малко три на брой. Освен това се въвежда изискване за висока култура на обслужване и униформа за водачите, както и за видеонаблюдение с цел безопасност на пътниците, шофьорите и имуществото.



Завишени са и изискванията за екологичния клас на автобусите, като най-малко 60 % от общия брой трябва да са с екологична категория Евро VI, а най-малко 40 % следва да отговарят на критериите за чистите превозни средства в съответствие с чл. 47, ал. 5 от ЗОП, Наредба № Н-21 от 2023 г.



Всички превозни средства трябва да имат работещи климатични системи за отопление през зимата и охлаждане през лятото.



Изпълнителят ще носи отговорност за всички вреди, причинени на пътници в резултат на ПТП, инциденти, аварии, неправомерни действия или бездействия на негови служители.



Освен това той ще е длъжен да прилага цените на превозните документи, определени от Общинския съвет, в това число и преференциалните, съгласно нормативните изисквания.



Срокът за кандидатстване е един месец, тоест до 2-ри февруари 2026 година.