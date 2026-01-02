ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив обяви конкурс за обслужването на 29 линии от градския транспорт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:24Коментари (2)1497
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив обяви обществената поръчка за извършването на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по 29 градски автобусни линии за срок от 10 години. Тя е в съответствие действащите маршрути и разписания от утвърдената Общинска транспортна схема, действащото европейско и национално законодателство, както и решенията на Общинския съвет.

Поръчката е за автобусни линии с номера №№ 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222.

Възложителят в лицето на Община Пловдив залага по-строги изисквания към изпълнителя на услугата. По-конкретно става въпрос за спазване на разписанията, чистота, достъпност. Автобусите ще са длъжни да спират на всяка спирка, салонът на превозните средства трябва да се почиства всекидневно, като там не бива да има инструменти и хигиенни материали. Информационните табели трябва да са най-малко три на брой. Освен това се въвежда изискване за висока култура на обслужване и униформа за водачите, както и за видеонаблюдение с цел безопасност на пътниците, шофьорите и имуществото.

Завишени са и изискванията за екологичния клас на автобусите, като най-малко 60 %  от общия брой трябва да са с  екологична категория Евро VI, а най-малко  40 % следва да отговарят на критериите за  чистите превозни средства в съответствие с чл. 47, ал. 5 от ЗОП, Наредба № Н-21 от 2023 г.

Всички превозни средства трябва да имат работещи климатични системи за  отопление през зимата и охлаждане през лятото.

Изпълнителят ще носи отговорност за всички вреди, причинени на пътници в резултат на ПТП, инциденти, аварии, неправомерни действия или бездействия на негови служители.

Освен това той ще е длъжен да прилага цените на превозните документи, определени от Общинския съвет, в това число и преференциалните, съгласно нормативните изисквания.

Срокът за кандидатстване е един месец, тоест до 2-ри февруари 2026 година.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Общината гламава ли е та изпуска кокала?Аа,рушвета на прво място,да бе,да.
0
 
 
Охаа, Коста освобождава място в сейфа си-нов рушвет се задава, трябва да има къде да ги скатае. Обичайните мазните превозвачи-курбанджии ще наддават за кокала. После що няма санкции и волано-държачите безчинстват-кой където трябва е дал, наши хора сме и ще заметем.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през октомври
07:00 / 02.01.2026
През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни и...
19:17 / 01.01.2026
Съветниците на Пловдив с подаръци не по-големи от 1/10 от заплата...
19:11 / 01.01.2026
Директорът на Природонаучния музей в Пловдив: Давам криле на млад...
17:30 / 01.01.2026
Продължават да издaват заповеди за отчуждаване на имоти в "Южен"...
15:33 / 01.01.2026
Преобразяват още един жилищен блок в Пловдив
15:22 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Специализирани полицейски операции в страната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: