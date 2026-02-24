Консорциум поема градския транспорт в Пловдив за 10 години

© Plovdiv24.bg Консорциум "Градски транспорт - 2026" е единственият кандидат за обществената поръчка за възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Община Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Максималната стойност на поръчката е 160 749 589,84 евро и е за обслужване на 29-те линии от градския транспорт на Пловдив за следващите 10 години. Консорциумът, представляван от Петко Ангелов, предлага да извършва услугата обществен превоз на пътници за един автобус за 1 км пробег при 2,56 евро без ДДС.



В консорциума участват фирмите "Автобусни превози - Пловдив" и “Меритранс - 2002" на Петко Ангелов и "Меритранс - 2017" и "КЗТ Златанови" на Татяна Златанова. Същите превозвачи и в момента обслужват градския транспорт на Пловдив.



Поръчката е за автобусни линии с номера №№ 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222. Автобусите по линии 1 и 6 ще бъдат изцяло оборудвани за трудноподвижни лица.



Възложителят - Община Пловдив, залага по-строги изисквания към изпълнителя на услугата. По-конкретно става въпрос за спазване на разписанията, чистота, достъпност. Автобусите ще са длъжни да спират на всяка спирка, салонът на превозните средства трябва да се почиства всекидневно, като там не бива да има инструменти и хигиенни материали. Информационните табели трябва да са най-малко три на брой. Освен това се въвежда изискване за висока култура на обслужване и униформа за водачите, както и за видеонаблюдение с цел безопасност на пътниците, шофьорите и имуществото.



Завишени са и изискванията за екологичния клас на автобусите, като най-малко 60 % от общия брой трябва да са с екологична категория Евро VI, а най-малко 40 % следва да отговарят на критериите за чистите превозни средства в съответствие с чл. 47, ал. 5 от ЗОП, Наредба № Н-21 от 2023 г. Основният участник и представляващ консорциума Петко Ангелов неотдавна е купил 100 нови рейса на метан Евро VI и така осъвременява автопарка от досегашните автобуси с категория Евро V и Евро VI.



Според изискванията, всички превозни средства трябва да имат работещи климатични системи за отопление през зимата и охлаждане през лятото.



Изпълнителят ще носи отговорност за всички вреди, причинени на пътници в резултат на ПТП, инциденти, аварии, неправомерни действия или бездействия на негови служители. Освен това той ще е длъжен да прилага цените на превозните документи, определени от Общинския съвет, в това число и преференциалните, съгласно нормативните изисквания.



В документацията при обявяването на поръчката е записано, че при поискване част от линиите трябва да бъдат предоставени на общинска фирма "Екобус – Пловдив".