Основателни са исканията на хората за нормален градски транспорт. Лично аз непрекъснато получавам оплаквания и приветствам гражданската енергия. Лицемерно е обаче присъствието на протеста на хора, които са участвали в унищожаването на общинския превоз, както и на политици от София. Така кметът Костадин Димитров коментира за Plovdiv24.bg гражданския протест, който постави конкретни искания.

Пловдивчани настояват за по-модерен, надежден и редовен градски транспорт, работещи табла и електронно-билетна система със закупуване на електронни билети, а не хартийки от шофьора. Хората искат броят на автобусите да се увеличи вместо сегашните 225 на 300, да се удължи работното време поне до 23 ч., да има редовен превоз в почивните дни и извънредни линии по време на големи културни и спортни събития. 

По тези искания се работи. Нормализирането на градския транспорт е приоритет в работата ми като кмет - декларира Костадин Димитров, но предупреждава, че трупаните две десетилетия проблеми не могат да се решат с магическа пръчка. 

Още в понеделник ще бъдат обявени кои линии ще се обслужват до по-късно и от по-нови автобуси. Идеята е те да се движат до 23 часа и да превозват хората към кварталите. Превозвачът Петко Ангелов е закупил 100 нови автобуса и е провел успешни преговори в чужбина, откъдето е намерил 100 шофьори. Кметът припомни, че липсата на шофьори е една от причините за нередовния обществен транспорт. 

Димитров очерта и следващите стъпки:

В новия договор с превозвача по приключената, но все още нефинализирана обществена поръчка, са заложени няколко приоритета: повече автобуси, спазване на графика, по-късни курсове, обновяване на автобусния парк, поставяне на устройства за валидиране и камери в автобусите. 

На следващо място е ускоряването на обществената поръчка за закупуване на 20 нови електробуса, чието финансиране е осигурено по европейски програми, и изграждането на депото за линии 102 и 103, които ще се обслужват от общинското предприятие "Екобус".

В момента се подготвя новия Генерален план за организация на движението, в който ще бъдат включени нови линии, а някои маршрути ще се актуализират. 

"Нека и Общинският съвет да вземе отношение. Ако има необходимост община Пловдив да тегли кредит, за да бъде тази услуга по-добра, аз приветствам това решение" - каза Димитров. Той обаче уточни, че на този етап има осигурено финансиране за стартиране на "Екобус".