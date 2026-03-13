Костадин Димитров коментира за Plovdiv24.bg гражданския протест, който постави конкретни искания.
Пловдивчани настояват за по-модерен, надежден и редовен градски транспорт, работещи табла и електронно-билетна система със закупуване на електронни билети, а не хартийки от шофьора. Хората искат броят на автобусите да се увеличи вместо сегашните 225 на 300, да се удължи работното време поне до 23 ч., да има редовен превоз в почивните дни и извънредни линии по време на големи културни и спортни събития.
По тези искания се работи. Нормализирането на градския транспорт е приоритет в работата ми като кмет - декларира Костадин Димитров, но предупреждава, че трупаните две десетилетия проблеми не могат да се решат с магическа пръчка.
Още в понеделник ще бъдат обявени кои линии ще се обслужват до по-късно и от по-нови автобуси. Идеята е те да се движат до 23 часа и да превозват хората към кварталите. Превозвачът Петко Ангелов е закупил 100 нови автобуса и е провел успешни преговори в чужбина, откъдето е намерил 100 шофьори. Кметът припомни, че липсата на шофьори е една от причините за нередовния обществен транспорт.
Димитров очерта и следващите стъпки:
В новия договор с превозвача по приключената, но все още нефинализирана обществена поръчка, са заложени няколко приоритета: повече автобуси, спазване на графика, по-късни курсове, обновяване на автобусния парк, поставяне на устройства за валидиране и камери в автобусите.
На следващо място е ускоряването на обществената поръчка за закупуване на 20 нови електробуса, чието финансиране е осигурено по европейски програми, и изграждането на депото за линии 102 и 103, които ще се обслужват от общинското предприятие "Екобус".
В момента се подготвя новия Генерален план за организация на движението, в който ще бъдат включени нови линии, а някои маршрути ще се актуализират.
"Нека и Общинският съвет да вземе отношение. Ако има необходимост община Пловдив да тегли кредит, за да бъде тази услуга по-добра, аз приветствам това решение" - каза Димитров. Той обаче уточни, че на този етап има осигурено финансиране за стартиране на "Екобус".
един тракиец
преди 39 мин.
Да разбираме кмета така: ние работим, но гражданите само гледат резултата. Резултатът е че няма градски транспорт в Пловдив и нищо не се прави.
