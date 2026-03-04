Васил Костадинов е за мантинелите на Околовръстното шосе. В разговора участват кметицата на Марково Десислава Терзиева, председателят на "Спаси Пловдив" Асен Костов и представители на сдружение "Коматевци за Коматево", предава Plovdiv24.bg.
Костадинов встъпи в длъжност в понеделник, 2 март. За зла участ навръх националния празник на Околовръстното шосе стана тежко пътнотранспортно произшествие, при което загина полицай. Това отново поставя на преден план въпросът за мантинелите на тесния път.
Гражданските организации настояват обезопасителни съоръжения да има на завои и други опасни участъци, а не по протежение на цялото шосе. АПИ започна разработването на проект, но той остана недовършен.
"Сигурен съм, че, обсъждайки доста наболелия проблем за Пловдив за въпросния пътен участък от републиканската пътна мрежа, ще групираме приоритетно най-важните въпроси за решаване, да си набележим някакви срокове и отговорници. Търсим адекватно решение, за да подобрим пътно-транспортната обстановка и то не само в този участък" - каза директорът.
По-късно се очаква информация от самата среща.
