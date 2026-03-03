ЗАРЕЖДАНЕ...
Катастрофата на Околовръстното: На шофьора му прилошало, навлязъл в насрещното и блъснал моториста
Сигналът за инцидента е подаден малко преди обяд. По информация на ОД на МВР-Пловдив, сблъсъкът е станал между лек автомобил "Мерцедес" и мотоциклет в района на Индустриален парк "Марково“, в посока Асеновград.
При удара на място е загинал водачът на двуколесното превозно средство.
По първоначални данни мотористът се е движил по осовата линия, когато автомобилът е навлязъл вляво и го е блъснал.
Plovdiv24.bg научи, че загиналият е бивш служител на сектор "Специализирани полицейски сили", който наскоро е преминал на работа в Гранична полиция.
Лекият автомобил е бил управляван от свещеник. По негови думи му е прилошало, вследствие на което е изгубил контрол над превозното средство и е навлязъл в насрещната част на платното.
На място са извършени оглед и процесуално-следствени действия. Движението в участъка бе временно затруднено, но към момента трафикът е напълно възстановен.
Работата по изясняване на всички обстоятелства около тежкия пътен инцидент продължава.
Виктор1
на 03.03.2026 г.
Другаде пише страничен удар, ама кой кого е ударил не е ясно. На едно място пише мотора, на друго не пише?
Виктор1
на 03.03.2026 г.
Не разбрах челен ли е сблъска, или мотора е ударил колата от зад?
един тракиец
на 03.03.2026 г.
Мотористът се движил по осевата линия… Масово карат там и после защо стават белите.
