потвърди информацията на Plovdiv24.bg директорът на ОДМВР старши комисар Васил Костадинов.
"Вчера има загинал водач на мотоциклет. Не е без значение за мен от емоционална гледна точка, че е дългогодишен служител на Областната дирекция в Пловдив, понастоящем - служител в Гранична полиция към летище "Пловдив" - каза Костадинов.
От пресцентъра на полицията съобщиха за възникнал тежък пътен инцидент с жертва по обяд вчера в района на път II-84, посока Асеновград. Според предварителните данни моторист е загинал на място, след като се е ударил в задната част на движещ се пред него лек автомобил. Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед. Причините и обстоятелства около инцидента се изясняват.
По информация на Plovdiv24.bg мотористът се е движил по осовата линия, когато лек автомобил "Мерцедес" внезапно е кривнал наляво и е ударил двуколесното превозно средство. Леката кола е управлявана от свещеник.
В първия си работен ден директорът проведе работна среща за мантинелите на Околовръстното шосе. На нея присъстват кметицата на Марково Десислава Терзиева и представители на неправителствените организации "Спаси Пловдив" и "Коматевци за Коматево", които настояват за премахване на ограничителните съоръжения.
"Сигурен съм, че обсъждайки доста наболелия проблем за Пловдив за въпросния пътен участък от републиканската пътна мрежа ще успеем да групираме приоритетно най-важните въпроси" - допълни директорът.
zmiqqq
преди 3 ч. и 43 мин.
Ей така,един заспал дъртак уби и моето момче....Ще гният в ада всички убийци на пътя...
Srednia
преди 5 ч. и 0 мин.
Та те от вчера са като обезумели.От Тракия до Пещерско поне 5 ситуаци.После по пътя към Пещера имах чувтвото,че се сътезават кой може да се пребие най-ефектно
Сергей Пройчев
преди 5 ч. и 8 мин.
хубава работа полицай срещу свещеник.Да видим Господ какво е решил.
