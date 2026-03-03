която блокира движението по Околовръстното шосе в Пловдив.
Сигналът за сблъсъка е подаден малко преди обяд.
Според информация на МВР-Пловдив сблъсъкът е бил между кола и мотор, загинал е водачът на двуколесното превозно средство. Смъртта му е настъпила на място.
Инцидентът е станал до Индустриален парк Марково, посока Асеновград.
На място се извършва оглед от компетентните органи. Причините и обстоятелствата, довели до фаталния инцидент, се изясняват.
Към този момент е движението вече е възстановено.
zmiqqq
преди 3 ч. и 39 мин.
Убийцииииии,всички да изгниите в ада дано.Всичко да ви се върне 100кратно.Масово карате и спите,некъдърници...уууууубийци
tozzi
на 03.03.2026 г.
Какво има да се изяснява? Гаранция моториста е карал с несъобразена скорост. После не ги пазили.
