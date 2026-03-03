Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Има жертва от тежката катастрофа, която блокира движението по Околовръстното шосе в Пловдив.

Сигналът за сблъсъка е подаден малко преди обяд.

Според информация на МВР-Пловдив сблъсъкът е бил между кола и мотор, загинал е водачът на двуколесното превозно средство. Смъртта му е настъпила на място.

Инцидентът е станал до Индустриален парк Марково, посока Асеновград. 

На място се извършва оглед от компетентните органи. Причините и обстоятелствата, довели до фаталния инцидент, се изясняват.

Към този момент е движението вече е възстановено.