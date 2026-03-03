Сподели close
Тежък инцидент е парализирал движението на Околовръстния път, предават читатели на Plovdiv24.bg.

Шофьпри споменават, че става дума за верижна катастрофа.

В момента се е образувала огромна "тапа“, която се простира от Индустриален парк "Марково“ до кръговото с "Кукленско шосе“. Полицията е на място и вече отбива трафика.

Шофьорите съобщават за пълна блокада и съветват пътуващите да избягват района.

Все още се изясняват причинате за катастрофата и дали има сериозно пострадали.

Очаквайте подробности!