Тежък инцидент е парализирал движението на Околовръстния път, предават читатели наШофьпри споменават, че става дума за верижна катастрофа.В момента се е образувала огромна "тапа“, която се простира от Индустриален парк "Марково“ до кръговото с "Кукленско шосе“. Полицията е на място и вече отбива трафика.Шофьорите съобщават за пълна блокада и съветват пътуващите да избягват района.Все още се изясняват причинате за катастрофата и дали има сериозно пострадали.Очаквайте подробности!