Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди в Пловдив

Екипи на пожарната се включиха в разчистването на падналите дървета след силния вятър в Пловдив тази сутрин, научи Plovdiv24.bg. Споменава се за затруднено движение по централни булеварди в града.



Към момента няма данни за пострадали или за сериозни материални щети.



Припомняме, че от НИМХ издадоха предупреждение за опасно време за Пловдив и още 11 области. Метеоролозите предупреждават, че условията остават рискови, особено в близост до дървета, незакрепени предмети и строителни обекти.