Арборист: Готов съм да съдействам!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:25
©
виж галерията
Здравейте. Казвам се Иван Деспов и съм сертифициран арборист-катерач. Какво е арборист? Арбористът е специалист по грижата за дървета в градска среда. Работи с въжени техники за безопасно придвижване в короните, извършва оценка на риска, премахва сухи и опасни клони, прави щадяща редукция на корони, извършва санитарни срезове и консултира за здравето и стабилността на дърветата при спазване на екологични и безопасни стандарти.

Така читател на Plovdiv24.bg започва сигнала си до медията ни. И добавя:

Вчера бурните ветрове в Пловдив доведоха до паднали дървета и материални щети. По-рано тази година също имаше тежки инциденти, включително фатален случай на северния бряг на р. Марица, както и падане на 4-метров клон върху 6-годишно дете в района, където работя. Това подчертава нуждата от системен подход към риска. Именно и тези случки ме стимулираха да предприема действия към това да съм част от решението на проблема, а не просто да гледам безучастно. Затвърдих знанията си и отделих значително време и усилия в тази посока.

През последните месеци, откакто инициирах начален разговор с местната администрация, не съм получил отговор и няма никакво развитие. Бих се радвал да допринеса за по-безопасна градска среда със знания и практика в арбористиката.

Смятам, че е необходимо и спешно:

- да се изготви общ план за оценка и превенция на риска при градските дървета - паспортизация с отворени данни за да могат всички граждани да са наясно със състоянието на дървета в техния район;

- да се организират съвместни усилия между институции, експерти и граждани;

- да се подобри комуникацията и координацията между отговорните звена, така че сигналите и предложенията за съдействие да водят до конкретни действия.

Готов съм да съдействам и да участвам в разговор за изработване на такъв план, за да ограничим доколкото е възможно бъдещи инциденти. Както споделих обаче - такъв разговор не се осъществява по една или друга причина. Надявам се скоро да получа отговор от Община Пловдив и да се създаде работна група по тази линия, като се включат всички компетентни и заинтересовани страни. А аз от своя страна за пореден път заявявам готовността си да премахвам сухи и опасни клони в района, в който живея - според силите и възможностите си в свободното си време.


предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+2
 
 
Ако се "изготви общ план за оценка и превенция на риска при градските дървета - паспортизация с отворени данни", то всички граждани ще са наясно със състоянието на дърветата в техния район и кметовете и техните обръчи от фирми няма да могат да режат които дървета си поискат и когато си поискат, та да застрояват всяко парче зеленина във вече не толкова хубавия град Пловдив.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

