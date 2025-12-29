© виж галерията Здравейте. Казвам се Иван Деспов и съм сертифициран арборист-катерач. Какво е арборист? Арбористът е специалист по грижата за дървета в градска среда. Работи с въжени техники за безопасно придвижване в короните, извършва оценка на риска, премахва сухи и опасни клони, прави щадяща редукция на корони, извършва санитарни срезове и консултира за здравето и стабилността на дърветата при спазване на екологични и безопасни стандарти.



Така читател на Plovdiv24.bg започва сигнала си до медията ни. И добавя:



Вчера бурните ветрове в Пловдив доведоха до паднали дървета и материални щети. По-рано тази година също имаше тежки инциденти, включително фатален случай на северния бряг на р. Марица, както и падане на 4-метров клон върху 6-годишно дете в района, където работя. Това подчертава нуждата от системен подход към риска. Именно и тези случки ме стимулираха да предприема действия към това да съм част от решението на проблема, а не просто да гледам безучастно. Затвърдих знанията си и отделих значително време и усилия в тази посока.



През последните месеци, откакто инициирах начален разговор с местната администрация, не съм получил отговор и няма никакво развитие. Бих се радвал да допринеса за по-безопасна градска среда със знания и практика в арбористиката.



Смятам, че е необходимо и спешно:



- да се изготви общ план за оценка и превенция на риска при градските дървета - паспортизация с отворени данни за да могат всички граждани да са наясно със състоянието на дървета в техния район;



- да се организират съвместни усилия между институции, експерти и граждани;



- да се подобри комуникацията и координацията между отговорните звена, така че сигналите и предложенията за съдействие да водят до конкретни действия.



Готов съм да съдействам и да участвам в разговор за изработване на такъв план, за да ограничим доколкото е възможно бъдещи инциденти. Както споделих обаче - такъв разговор не се осъществява по една или друга причина. Надявам се скоро да получа отговор от Община Пловдив и да се създаде работна група по тази линия, като се включат всички компетентни и заинтересовани страни. А аз от своя страна за пореден път заявявам готовността си да премахвам сухи и опасни клони в района, в който живея - според силите и възможностите си в свободното си време.