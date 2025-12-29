© виж галерията Натоварено денонощие за огнеборците и спасителите в Пловдивска област, след като поривите на вятъра достигнаха близо 100 км/ч. Екипите реагираха на общо 90 сигнала, като 19 от произшествията са за материални щети следствие на паднали дървета върху превозни средства.



В разчистването на дървестна маса и клони се включиха и доброволците от Доброволно формирование "Пловдив 112" и Национален отряд за реакция при бедствия - Пловдив.



Огнеборците ликвидираха и два пожара, като бе спасена стопанска постройка в Съединение и къща във вилната зона на Храбрино.



Тази сутрин все още продължава работата на екипите ни на територията на град Карлово.



По данни на НИМХ днес не се очакват силни ветрове, като за област Пловдив е обявен жълт код. Екипите на РДПБЗН – Пловдив остават в готовност за реакция при необходимост.