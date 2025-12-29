ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови беди сполетяха Пловдив и областта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:19
Натоварено денонощие за огнеборците и спасителите в Пловдивска област, след като поривите на вятъра достигнаха близо 100 км/ч. Екипите реагираха на общо 90 сигнала, като 19 от произшествията са за материални щети следствие на паднали дървета върху превозни средства.

В разчистването на дървестна маса и клони се включиха и доброволците от Доброволно формирование "Пловдив 112" и Национален отряд за реакция при бедствия - Пловдив.

Огнеборците ликвидираха и два пожара, като бе спасена стопанска постройка в Съединение и къща във вилната зона на Храбрино.

Тази сутрин все още продължава работата на екипите ни на територията на град Карлово.

По данни на НИМХ днес не се очакват силни ветрове, като за област Пловдив е обявен жълт код. Екипите на РДПБЗН – Пловдив остават в готовност за реакция при необходимост.


Още по темата: общо новини по темата: 7
28.12.2025 Скоростта на вятъра в Пловдив достигна до 80 км/час, много паднали дървета и пострадали автомобили
28.12.2025 Паднало дърво затвори временно пътя към Асеновградско шосе
28.12.2025 Ураганният вятър откъсна мазилка от блок в Асеновград
28.12.2025 Гневни пловдивчани: Благодаря за "добре свършената работа"!
28.12.2025 Цяло чудо е, че няма пострадали след неприятен инцидент в Кючука
28.12.2025 Десетки сигнали вдигнаха пожарникарите в Пловдив на крак
Още новини от Новини от Пловдив:
Геодезията на "Лаута" е готова
09:35 / 29.12.2025
Кирил Велчев, "Пловдив 2019": Над 12 милиона лева сме инвестирали...
08:10 / 29.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през юни
06:00 / 29.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през май
06:00 / 28.12.2025
Осмокласници с дисекция на сърдечен мускул в новия STEM център на...
23:20 / 27.12.2025
Експерт от Пловдив за фойеверките: Ниската цена често е компромис...
16:14 / 27.12.2025

Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро от 2019 г. насам
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро от 2019 г. насам
15:39 / 27.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места с много хлебарки
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места с много хлебарки
16:36 / 27.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
16:29 / 28.12.2025
Почина Мария Карафезиева
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Две земетресения са регистрирани в България
Две земетресения са регистрирани в България
11:41 / 27.12.2025
