Скоростта на вятъра в Пловдив достигна до 80 км/час, много паднали дървета и пострадали автомобили
Автор: Силвия Станева 17:05
© РДПБЗН Пловдив
През целия ден скоростта на вятъра в Пловдив е между 70 и 80 км/ч, като поривите достигат скорост над 100 км/час. Към момента на дежурния телефон на Община Пловдив са подадени 62 сигнала за паднали дървета и клони, от които 20 са за пострадали автомобили. 39 от сигналите са обработени от екипите на РД "Пожарна безопасност и защита на населението“. Три групи на ОП "Градини и паркове“ също работят по отстраняването на проблемите, както и доброволци от ДФ "Пловдив 112“.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров благодари на всички екипи, които и в момента са на терен и отстраняват щетите от силния вятър. Очаква се до няколко часа скоростта на вятъра да отслабне.

Апелът на Община Пловдив е гражданите да са внимателни при придвижване и да не паркират автомобилите си под дървета.



Още по темата: общо новини по темата: 6
28.12.2025 Паднало дърво затвори временно пътя към Асеновградско шосе
28.12.2025 Ураганният вятър откъсна мазилка от блок в Асеновград
28.12.2025 Гневни пловдивчани: Благодаря за "добре свършената работа"!
28.12.2025 Цяло чудо е, че няма пострадали след неприятен инцидент в Кючука
28.12.2025 Десетки сигнали вдигнаха пожарникарите в Пловдив на крак
28.12.2025 Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди в Пловдив






Още новини от Новини от Пловдив:
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през май
06:00 / 28.12.2025
Осмокласници с дисекция на сърдечен мускул в новия STEM център на...
23:20 / 27.12.2025
Експерт от Пловдив за фойеверките: Ниската цена често е компромис...
16:14 / 27.12.2025
Студентка от Пловдив прави копие печатарската машина на Христо Г....
16:01 / 27.12.2025
Вкусът на една епоха: Млечната салата на Пловдив
15:30 / 27.12.2025
Кръстовището в "Северен" се превръща в ежедневен кошмар за шофьор...
17:22 / 27.12.2025

