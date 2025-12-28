© РДПБЗН Пловдив виж галерията През целия ден скоростта на вятъра в Пловдив е между 70 и 80 км/ч, като поривите достигат скорост над 100 км/час. Към момента на дежурния телефон на Община Пловдив са подадени 62 сигнала за паднали дървета и клони, от които 20 са за пострадали автомобили. 39 от сигналите са обработени от екипите на РД "Пожарна безопасност и защита на населението“. Три групи на ОП "Градини и паркове“ също работят по отстраняването на проблемите, както и доброволци от ДФ "Пловдив 112“.



Кметът на Пловдив Костадин Димитров благодари на всички екипи, които и в момента са на терен и отстраняват щетите от силния вятър. Очаква се до няколко часа скоростта на вятъра да отслабне.



Апелът на Община Пловдив е гражданите да са внимателни при придвижване и да не паркират автомобилите си под дървета.



