|Рекордни пориви на вятъра
След 21 ч. в неделя в Старозагорско обстановката се е усложнила. Над 100 са постъпилите сигнали за паднали дървета, няма пострадали хора. Няколко населени места бяха с частично прекъснато електричество. В Община Казанлък сигналите за паднали дървета бяха над 10.
Ситуацията в Пловдив и последствията от бурното време
За екипите на спешните служби денонощието е било изключително натоварено.
"През последните 24 часа екипите на регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ реагираха на 80 произшествия, свързани с опасното явление силен вятър“, споделя гл. инспектор Петър Тосков. Той уточнява, че за радост няма пострадали хора, но материалните щети са значителни: "Основните сигнали бяха за щети върху автомобили - 19 на брой през изминалите 24 часа. Имаме и паднало дърво върху заведение в Карлово и върху подбалканския път“.
В разчистването на града са се включили и допълнителни сили. "Включиха се екипи на общинското предприятие "Градини и паркове“ и двете доброволни формирования на територията на Пловдив“, допълва пред NOVA инспектор Тосков.
Заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов обяви превантивни мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще. "Във всеки район ще бъдат отпуснати по 50 000 лв., за да започнат фитосанитарни оценки на дърветата. "Градини и паркове“ работят ежедневно и се надявам с това темпо бързо да наваксаме“, обясни той.
По отношение на пострадалите собственици на автомобили, Славов разясни възможностите за компенсация: "Има законов ред, по който те могат да си заявят исковете и Община Пловдив да ги обезщети. Това може да се случи дори ако автомобилът няма застраховка“.
Рискове от пожари и пиротехника
Освен с последствията от вятъра, пожарникарите са реагирали и на сигнали за горящи комини. "Традиционно имаме пожари в къщи и комини, като основните причини са строителни неизправности или непочистени сажди. Необходимо е всяка година преди отоплителния сезон комините да се чистят“, напомни Петър Тосков.
В навечерието на Нова година властите призовават и за повишено внимание при използването на фойерверки. "Съветваме гражданите да купуват пиротехника само от лицензирани обекти, да я съхраняват на сухи и проветриви места и да внимават за нарушени опаковки“, казва инспекторът.
За празничната нощ на площада в Пловдив са предвидени засилени мерки за сигурност. "Ще има засилено присъствие на Общинска охрана и Общинска полиция, за да могат мероприятията да протекат спокойно“, увери Ангел Славов. Въпреки че прогнозите са вятърът да отслабне, жълтият код за опасно време остава в сила за региона.
