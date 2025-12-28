ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предупредени сме! Кодът за Пловдив е оранжев
Над планините облачността ще бъде променлива, по-често значителна, съобщи НИМХ. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават, към 14 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°.
Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Оранжев код за силен вятър е обявен за: Монтана, Враца, Видин, София-област, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Благоевград.
В жълто на картата на НИМХ са оцветени всички останали области без: Смолян, Хасково и Бургас.
Вчера от Meteo Bulgaria също издадоха предупреждение за опасно ветровито време днес, като съобщиха, че в Сливенско, Благоевградско, Смолянско, Пазарджишко и Пловдивско има повишена вероятност за пулсации към 100-120 км/ч
