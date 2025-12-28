ИЗПРАТИ НОВИНА
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през май
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00Коментари (0)164
©
Мъжът, който блокира центъра на Пловдив със своетпо желание да се самоубие
В последните дни на 2025 година да погледнем назад към събитията, които са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Вече се превърна в традиция Plovdiv24.bg да подготвя обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Пловдив през годината.

Ето и най-горещите събития, които се случиха в Пловдив през май:

Напрежение, сълзи и гняв пред клиниката в Пловдив, в която почина дете!

Мутри пребиха жестоко пловдивчани пред магазин, докато си пият бирата

Съдът остави Мирослав Беляшки в ареста

Митрофанова под Альоша в Пловдив: Хора, опомнете се

Строителният сектор в Пловдив вдигна червен картон на кмета – готви се искане на оставка    

Назначиха нови шефове на ключови позиции в община Пловдив

След обаждането на Борисов, кметът се "разбра" с "Бизнесът за Пловдив"

МВР Пловдив: Движението е спряно заради самоубиец

Ръководството на ПФК Ботев вдигна двойно цената за спирането на "Колежа"

Откритият труп в Пловдив е на млад мъж, имал проблеми със съпругата си

МВР Пловдив: Открити са двамата младежи, мъртви са

Хилядно шествие премина по Главната на Пловдив

Нов проект на Пловдив за 29 млн. лева: Продължение на натоварен булевард, нова сграда на училище и още

Скандирания на пл. "Съединение", млади и образовани хора се събраха на протест

Официално: Стадион "Локомотив" не се е пълнил толкова от близо 6 години насам

Хиляди вярващи се събраха в центъра на Пловдив за тържествената литургия







