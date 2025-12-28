Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през май

ЗАРЕЖДАНЕ...
Още новини от Новини от Пловдив:
Осмокласници с дисекция на сърдечен мускул в новия STEM център на...
23:20 / 27.12.2025
Експерт от Пловдив за фойеверките: Ниската цена често е компромис...
16:14 / 27.12.2025
Студентка от Пловдив прави копие печатарската машина на Христо Г....
16:01 / 27.12.2025
Вкусът на една епоха: Млечната салата на Пловдив
15:30 / 27.12.2025
Кръстовището в "Северен" се превръща в ежедневен кошмар за шофьор...
17:22 / 27.12.2025
Адска тъмница на бул. "Руски"
15:46 / 27.12.2025
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Певецът Константин: Платил съм си вече цената
23:29 / 26.12.2025
