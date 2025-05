Официално: Стадион "Локомотив" не се е пълнил толкова от близо 6 години насам

© Plovdiv24.bg Стадион "Локомотив" в Пловдив ще отчете рекорд по посещаемост от близо 6 години насам. Това ще се случи на 1 юни по време на бенефиса на легендата на черно-белите Мартин Камбуров.



Организаторите на събитието обявиха днес, че до момента са продадени над 5 000 билета. Продажбата на пропуски продължава, а домакините обявиха, че футболният шоу спектакъл е насочен към всички любители на футбола, без значение от клубните пристрастия.



Стадионът в "Лаута" не помни подобна посещаемост от премахването на "временната" Трибуна Бесика.



За последно над 5000 зрители на стадион "Локомотив" имаше на 8 август 2019 година за двубоя срещу френския Страсбург (0:1). Около 5000 фенове присъстваха на трибуните две години по-късно на мача срещу датския Копенхаген (1:1).



ПРОГРАМА ЗА БЕНЕФИСА НА МАРТИН КАМБУРОВ:



12:00 Отварят вратите на комплекса



13:00 - 16:30 СЕТ НА DJ PEPPOU



14:00 - 16:00 - детски празник



16:30 СТАРТ НА СЪБИТИЕТО ALL STARS МАРТИН КАМБУРОВ



17:00 НАЧАЛО НА ДВУБОЯ



Бъди част от празника! Подари си незабравими емоции с ELITBET ALL STARS и Мартин Камбуров!



Билети за шоу мача в сайта EVENTIM.bg https://shorturl.at/3wcr0 , билетен център на EVENTIM пред сградата на Община Пловдив, информационен център "Старинен Пловдив", Фен магазина на стадион Локомотив, билетни центрове в София, Стара Загора и цялата страна, Фен клуб Берое, бензиностанции OMV и книжарници Orange в цялата страна.



За двубоя ELITBET ALL STARS МАРТИН КАМБУРОВ е активна интерактивната схема на стадион ''Локомотив". По този начин всеки запалянко ще може да си закупи точно определено място на трибуните, като номерацията ще се спазва.