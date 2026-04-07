Специалист по пожари ще направи оглед на запалилия се в движение автобус от обществения транспорт в Пловдив. Той трябва да установи откъде и как е възникнал пожара, след това ще се търси самата причина, съобщи за Plovdiv24.bg Недялко Славов - управител на фирма "Меритранс - 2017" ЕООД.

Припомняме, че автобус по линия № 4 се запали в движение на 5 април по обяд на бул. "Цар Борис III Освободител“, в района на Пловдивския университет. По информация на свидетели на инцидента, огънят е тръгнал от задната част на превозното средство и за кратко време го е унищожил почти напълно. В автобуса са пътували около 20 души, но водачът запазил хладнокръвие и благодарение на бързата му реакция няма пострадали пътници. Два екипа на пожарната са потушавали огъня.

Не се изключва нито една версия за възникването на огъня. Според разказа на шофьора, ситуацията се е развила изключително бързо без каквито и да било предварителни признаци за технически проблем. За секунди избухнали пламъци, без да има мирис, шум или някаква индикация за повреда. Възможно е инцидентът да е в резултат на технически проблем или внезапен дефект. Експертизата ще трябва да установи дали има злоумишлено действие. Ръководството на фирмата е решило да наеме независим външен експерт за проверката.

"От дълги години се занимавам с обществен транспорт, нямам спомен да се е случвало такова нещо. Огънят е тръгнал отзад. Ако е прегряване на двигателя, означава, че няма вода. Всяка сутрин преди излизане от гаража механик проверява техническата изправност на превозните средства" - обясни Славов. Автобусите минават задължителен технически преглед на всеки 6 месеца. Отделно от това всяка събота и неделя, а понякога и пред седмицата, се извършват проверки, допълни той.

Инцидентът става дни след като беше обявен изпълнителят на обществената поръчка за извършване на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз в Пловдив. Това е ДЗЗД "Градски транспорт - 2026", в което влизат фирмите "Автобусни превози - Пловдив" и “Меритранс - 2002" на Петко Ангелов и "Меритранс - 2017" и "КЗТ Златанови" на Татяна Златанова. Обединението беше единственият участник в процедурата. Подписването на договора за обслужване на всички 29 градски автобусни линии за срок от 10 години се отложи за неопределено време заради жалба в КЗК от сдружението в общополезна дейност "Пловдив на гражданите" срещу решението на Община Пловдив за избор на изпълнител.