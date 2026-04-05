Както по-рано съобщихме, днешният празничен ден беше белязан от тежък инцидент в центъра на Пловдив. Автобус от градския транспорт се запали в движение на бул. "Цар Борис Трети Освободител" в района на Пловдивския университет. По предварителна информация, в момента на запалването в автобуса е имало около 20-тина пътници. За щастие заради бързата реакция на шофьора не се е стигнало до трагичен инцидент, информира Plovdiv24.bg.
От снимки, публикувани в социалната мрежа става видно, че огънят изцяло е изпепелил автобуса.
Проблемите с градския транспорт в Пловдив са едни от най-наболелите за жителите и гостите на града. Много от наличните автобуси са в лошо техническо състояние, което води до инциденти като днешния пожар, въпреки че автопаркът наскоро беше обновен с допълнителни 100 нови автобуса и с тях общият брой превозни средства става 350.
Поръчката е за автобусни линии с номера №№ 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222.
БПФК_1912
на 05.04.2026 г.
Самия факт, че тия пета употреба автобуси са още с немските си фолиа и реклами говори предостатъчно колко сериозно се отнасят "превозвачите" и Община Пловдив към градския транспорт на града. Щом няма кой да свали едно фолио си правете сметка какви са хората, отговарящи за техническата поддръжка на тия гробници. А в същото време Община Пловдив им плаща МИЛИОНИ за това.
Истински Локомотивец
на 05.04.2026 г.
Кмете подай си оставката и хайде на село където живееш. С на Петко Ангелов новите автобуси, няма как да стане. Стига кражби. Този град на тоалетната го направи. Иди си с мир.
Кьосев
на 05.04.2026 г.
Да ги изтегли. 90% от автобусите, които са "нов внос" и се движат по улицте на Пловдив са били БРАКУВАНИ, в страните, от които са внесени. Толкова. Всичко друго е измама. Това са негодни автобуси, които постоянно дефектират, шофьорите ги карат като за последно, но пък Общината плаща като за Световно, както се казва. При това с нашите пари. Всичко се снимат с "постиженията" си, които са просто бутафорни. Петко Ангелов и останалите са за закриване. Ако всеки един от тези автобуси мине реална проверка за ГТП, то ще бъдат спредни всичките. Евентуално да мине един, който после да закара всичките шофьори на другите по домовете им. Потенциално опасни са всичките тези бракувани машини.
николай стоицев
на 05.04.2026 г.
Собственика на този автобус заяви че ще изтегли новите автобуси ако обществената поръчка бъде обжалвана . Е , изтеглянето започна ! Сега очаквам кмета да излезе пред всички и да каже на колко години и километра е този автобус !
един тракиец
на 05.04.2026 г.
Напълно нормално. Този рейс е бил за бракуване, а не за каране. На колко години и пробег е този "нов внос"?
All Bundy
на 05.04.2026 г.
Кметееее, това ли са "новите " автобуси ? Пак гербави работи ...
Анонимен
на 05.04.2026 г.
Проблема на град Пловдив е,че преди години се допусна приватизиране на тази обществена услуга.Времето доказа ,че това е грешка но няма воля общината да си върне градския транспорт ,защото колкото по малко грижи имат толкова по тежки възнаграждения получават. Няма голям град в България с обществен транспорт в частни ръце. Познавам шофьори които работят в частните фирми участващи на градския транспорт и отзивите им са винаги отрицателни. Сигурно е ,че жителите и гостите на град Пловдив страдат от качеството на тази услуга но тези които трябва да вземат тежкото решение да се върне услугата към общината едва ли е ползват а се возят на лъскави лимузини и джипове.
Първи и Вечни
на 05.04.2026 г.
"Градският" транспорт на Пловдив - задължително с кавички. Селска услуга, предлагана от селски общинари и селски превозвачи, настанили се комфортно в града. Досега нередовна и нискокачествена услуга, а вече и животозастрашаваща.
AtanasK
на 05.04.2026 г.
Това мясат ли ви на нови автобуси ? Пловдив24 , вие като една медия , трябва да търсите отговори от общината какво се случва с този транспорт... аз не знам да има град с над 500 000 хиляди души население и да няма адекватен Градски Транспорт с нормални и нови автобуси...
Atanasovpld
на 05.04.2026 г.
На Петко Ангелов новите автобуси.
donHuan
на 05.04.2026 г.
Новите втората употреба
ПловдивCity
на 05.04.2026 г.
Петко дебелака и “новите” автобуси Евро 5.
