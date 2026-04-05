Както по-рано съобщихме, днешният празничен ден беше белязан от тежък инцидент в центъра на Пловдив. Автобус от градския транспорт се запали в движение на бул. "Цар Борис Трети Освободител" в района на Пловдивския университет. По предварителна информация, в момента на запалването в автобуса е имало около 20-тина пътници. За щастие заради бързата реакция на шофьора не се е стигнало до трагичен инцидент, информира Plovdiv24.bg.

От снимки, публикувани в социалната мрежа става видно, че огънят изцяло е изпепелил автобуса.

Проблемите с градския транспорт в Пловдив са едни от най-наболелите за жителите и гостите на града. Много от наличните автобуси са в лошо техническо състояние, което води до инциденти като днешния пожар, въпреки че автопаркът наскоро беше обновен с допълнителни 100 нови автобуса и с тях общият брой превозни средства става 350.

