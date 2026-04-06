На 5 април по обяд автобус от градския транспорт в Пловдив се запали в движение на бул. "Цар Борис III Освободител“, в района на Пловдивския университет. По предварителна информация в превозното средство са пътували около 20 души. Благодарение на бързата реакция на шофьора не се е стигнало до пострадали. Огънят е тръгнал от задната част на автобуса и за кратко време го е унищожил почти напълно. Най-вероятно става дум за техническа повреда в двигателя.

По случая коментар направи Елена Гунчева-Гривова, която остро разкритикува състоянието и управлението на градския транспорт в Пловдив.

"Вчера по чудо хората оцеляха. Ами ако автобусът беше пълен с ученици и студенти? Ами ако шофьорът не беше адекватен или пожарът много по-бърз?“

Според адвокат Гунчева-Гривова проблемите датират от години назад, когато общинският транспорт е бил приватизиран.

"Един социалист-Батаклиев, купи дружеството и успешно в рамките на няколко години го занули, продаде тролейбусната мрежа за скрап, а дружеството отиде в ликвидация, като апетитни имоти за милиони евро бяха продадени почти на безценица"

"В Пловдив преди години имаше общински транспорт с тролеи и автобуси. Много добър. След това решиха, че там има много пари и го приватизираха.“

Тя посочва, че след приватизацията дружеството "Градски транспорт -Пловдив“ е било доведено до ликвидация, а активи са били разпродадени на занижени цени.

"Тролейбусната мрежа беше продадена за скрап, а апетитни имоти за милиони евро - почти на безценица.“

По думите ѝ, след преминаването към частни превозвачи качеството на услугата рязко се е влошило.

"Автобусите ставаха все по-малки и стари, линиите – все по-нередовни.“

Тя повдига въпроси и около разходването на публични средства:

"Седем милиона се дадоха за електронни табла и машини за билети, които никога не проработиха.“

Гунчева обръща внимание и на състоянието на подвижния състав:

"Превозвачите дори не си правят труда да пребоядисат старите, вехти и амортизирани автобуси, които купуват на безценица от чужбина.“

Адвокатът завършва с предупреждение, че подобни случаи могат да имат много по-тежки последици:

"Никой не се заяжда с превозвачите, защото там се въртят много пари. Но един ден това ще струва много скъпо на всички ни. Дано не е в човешки животи.“