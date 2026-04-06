Пожар в автобус от градския транспорт по линия №4 предизвика сериозно напрежение в Пловдив в деня на Цветница. Инцидентът е станал малко преди спирката в района на Пловдивски университет, когато превозното средство внезапно се е възпламенило по време на движение.

По първоначална информация огънят е тръгнал от задната част на автобуса, който е дизелов. Според разказа на шофьора, ситуацията се е развила изключително бързо и без каквито и да било предварителни признаци за технически проблем.

"Всичко стана за секунди - изведнъж се запали, без да има мирис, шум или индикация за повреда“, обяснява водачът пред БНТ.

Веднага след забелязване на пламъците, шофьорът е спрял автобуса и е предприел спешна евакуация на пътниците. Благодарение на бързата му реакция, всички хора са били изведени навън навреме и не се съобщава за пострадали или обгазени.

На място са пристигнали два екипа на пожарната, които са се намесили своевременно и са успели да потушат огъня, преди той да обхване целия автобус. Пламъците са нанесли сериозни щети в задната част на превозното средство, като се предполага, че са засегнати двигателният отсек и свързани системи.

Заради инцидента за кратко е било ограничено движението по булеварда в посока кръстовището с бул. Христо Ботев, което е довело до временни затруднения в трафика и отклонения на част от линиите на градския транспорт.

По предварителни данни най-вероятната причина за пожара е техническа неизправност, но точните обстоятелства около възникването му ще бъдат изяснени след приключване на проверката. Очаква се компетентните органи да извършат детайлен оглед на превозното средство и да установят дали става въпрос за дефект, свързан с поддръжката, или за внезапна повреда.

Инцидентът поставя отново на дневен ред въпросите за техническото състояние на автобусите от градския транспорт и необходимостта от редовни и стриктни проверки, особено при по-старите превозни средства.