Автобус на градския транспорт се е запалил на централен булевард в Пловдив. Инцидентът е станал днес, малко преди 13:00 часа. По информация на свидетели на инцидента, огънят е тръгнал от задната част на превозното средство. Два екипа на Пожарната са потушавали огъня, научи Plovdiv24.bg от публикации в социалната мрежа.

Към момента няма информация за пострадали пътници, но се съобщава за затруднено движение в района.