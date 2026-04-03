Сдружение в общополезна дейност "Пловдив на гражданите" подаде жалба в Комисията за защита на потребителите срещу решението на Община Пловдив за избор на изпълнител на обществената поръчка за възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Община Пловдив. В КЗК е иницииран процес и подписването на договор с избрания изпълнител ДЗЗД "Градски транспорт - 2026" се отлага за неопределено време, предава Plovdiv24.bg.

Припомняме, че обединението беше единственият участник в процедурата, която стартира в началото 2026 г. и касае всички 29 градски автобусни линии. В консорциума участват фирмите "Автобусни превози - Пловдив" и “Меритранс - 2002" на Петко Ангелов и "Меритранс - 2017" и "КЗТ Златанови" на Татяна Златанова. ДЗЗД "Градски транспорт - 2026" получи комплексна оценка от 100 точки и с решение на комисията бе избран за изпълнител на обществената поръчка за срок от 10 години. В момента обслужването на общественият превоз е възложено с временна мярка.

Сдружение "Пловдив на гражданите" е регистрирано на 1 април 2025 г. В управителния съвет влизат Атанас Костов, Борислав Чернев, Борислава Дончева, Димитър Площаков, Тошко Шотлеков, Виктория Ангелова, Росица Кишкилова. От неправителствената организация са категорични, че с жалбата защитават здравето и данъците на пловдивчани. Обвиняват основния превозвач, че ще извършва обществената услуга с дизелови автобуси втора ръка.

"Няма да оставим пловдивчани без обществен транспорт. Всеки гражданин има право да жали, но, ако има обжалване и пред пред ВАС, ще върнем старите рейсове от временната мярка" - коментира за Plovdiv24.bg превозвачът Петко Ангелов, който е и пълномощник на консорциума.

ДЗЗД "Градски транспорт - 2026" разполага с 360 автобуса при задължителните 229 превозни средства, необходими за обслужване на всички 29 градски маршрута. По линиите вече са пуснати 100 нови автобуси на метан с екологичен клас евро 6. Те са нископодови, с три врати и работещи климатици. 180 превозни средства са оборудвани с устройства за електронно таксуване и свързване с информационните табла на спирките.