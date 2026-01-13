Не едно, а две кръгови кръстовища ще има в района на Сточна гара в Пловдив

© Големи промени се очаква да се случат с транспортните връзки в района на бившата Сточна гара в Пловдив в следващите години. Там, както е известно, на терен от 36 декара ще бъде изграден анонсираният като най-голям мол на Балканите, предава Plovdiv24.bg.



Имотът е разположен на две от най-натоварените градски пътни артерии - булевардите "Христо Ботев" и "Найчо Цанов". Достъпът до търговския обект ще бъде от югоизточна, северозападна и южна посока. Какво означава това?



На кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Авксентий Велешки" е планирано да се изгради кръгово кръстовище. На мястото на мигащия светофар на бул. "Найчо Цанов" под надлез "Родопи" ще се направи постоянен светофар, а след завършването на мола там ще се построи друго кръгово. Двете пътни съоръжения ще бъдат свързани чрез улица, успоредна на железопътните линии, от южната страна на бъдещия мол. Самото кръстовище на булевардите "Христо Ботев" и "Найчо Цанов" остава в досегашния си вариант за регулация със светофари, обясни за Plovdiv24.bg заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.



Вицекметът заяви, че няма информация общината да е поемала ангажимент към пътните развръзки на двете кръгови кръстовища. Частният инвеститор вече дари на община Пловдив 216 кв. м. от своя имот, които попадат в уличната регулация. Сега местната администрация иска разрешение от Общинския съвет да придобие безвъзмездно от държавата 692 кв. м.



Самият търговски център по проект ще е на няколко нива - едно подземно, едно наземно, два етажа с магазини и покривен етаж с киносалони и паркинг. Клиентите ще влизат с автомобили от бъдещите кръгови кръстовища от двете страни на мола, а достъпът за пешеходци ще е от източната страна, където ще има голям парк.



Проектът за комплекса в идейна фаза получи разрешение за строеж миналия ноември и непосредствено след това започнаха разговори относно подробния транспортно-комуникационен план-схема за организация на движението в зоната.