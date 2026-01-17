Недобра прогноза: Експерт каза колко ще е брутален хаосът, ако се направи кръгово на Сточна гара

© Във връзка с информация за изграждане на две кръгови кръстовища около Сточна гара и по-конкретно на кръстовището на ул. "Авксентий Велешки" и бул. "Христо Ботев", както и на бул. "Найчо Цанов" и нова улица, която тепърва ще се проектира и която ще обслужва Мола откъм район "Южен", бившият директор на ОП "Организация и контрол" на транспорта коментира информацията под статията на Plovdiv24.bg: Ето какво сподели Георги Стоилов:



За кръгово на "Сточна гара" са правени обследвания, включително чрез модерни средства и резултатите бяха "плачевни" /Хр. Ботев се задръстваше в двете посоки/.



Кръгово на "Авксентий Велешки" ще създаде много проблеми, особено с решението, което беше предложено от проектантите с нова крива по основния булевард.



Моето мнение - твърдо против каквато и да е промяна в действащите правила за движение, без задълбочени обследвания и доказано запазване или подобряване на пропускливостта, и гаранции за сигурността на пешеходците.



Всички други действия ще са рискови, необосновани и също така незаконосъобразни!



Гласуваният ПУП с "кръгови" е одобрен от ОбС, но не е съобразен с ОУП и не са отчетени относимите нормативни документи, което препятства реализацията му.



Аргументите за незаконосъбразност на действията и за съществуващи рискове са два основни:



Изключително високи нива на пешеходно движение;



Действаща Система за контрол на трафика в двете кръстовища;



*** "кръгово" по необходимост, главно за достъп на строителите на новия мол, може да се изгради под съоръжението на "Найчо Цанов" , но там следва да се помисли и за развръзките на изток.