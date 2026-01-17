ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Недобра прогноза: Експерт каза колко ще е брутален хаосът, ако се направи кръгово на Сточна гара
За кръгово на "Сточна гара" са правени обследвания, включително чрез модерни средства и резултатите бяха "плачевни" /Хр. Ботев се задръстваше в двете посоки/.
Кръгово на "Авксентий Велешки" ще създаде много проблеми, особено с решението, което беше предложено от проектантите с нова крива по основния булевард.
Моето мнение - твърдо против каквато и да е промяна в действащите правила за движение, без задълбочени обследвания и доказано запазване или подобряване на пропускливостта, и гаранции за сигурността на пешеходците.
Всички други действия ще са рискови, необосновани и също така незаконосъобразни!
Гласуваният ПУП с "кръгови" е одобрен от ОбС, но не е съобразен с ОУП и не са отчетени относимите нормативни документи, което препятства реализацията му.
Аргументите за незаконосъбразност на действията и за съществуващи рискове са два основни:
Изключително високи нива на пешеходно движение;
Действаща Система за контрол на трафика в двете кръстовища;
*** "кръгово" по необходимост, главно за достъп на строителите на новия мол, може да се изгради под съоръжението на "Найчо Цанов" , но там следва да се помисли и за развръзките на изток.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
13 пъти осъждан мъж, набил случайни хора, си получи заслуженото
16:04 / 16.01.2026
Ексклузивно: ВиК Пловдив предаде технически проект за подмяна на ...
15:29 / 16.01.2026
Въвеждането на еврото в Пловдивска област протича спокойно и без ...
13:11 / 16.01.2026
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се ...
17:03 / 16.01.2026
Болни измамници отложиха дело в съда в Пловдив
12:37 / 16.01.2026
Движение "За президентска република": Няма да участваме в изборит...
12:10 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS