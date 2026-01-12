ЗАРЕЖДАНЕ...
|Искат да направят кръгово кръстовище на Сточна гара
Административната процедура изисква внасяне на искане чрез областния управител до МРРБ и МС за безвъзмездното прехвърляне на публичния държавен имот на Сточна гара. Преди това общинските съветници на Пловдив е необходимо да гласуват съответното предложение на кмета, за което Plovdiv24.bg писа.
Теренът с площ 692 кв. метра попада в уличната регулация, одобрена с ПУП – ПРЗ през 2019 г. Предназначението на имота е за транспорт и не се налага да се преобразува за друг вид строителство. След приключване на административната процедура ще може да се пристъпи към изграждане на пътните връзки в района.
Уличната регулация предвижда ново шосе откъм ул. "Авксентий Велешки" и бул. "Христо Ботев" успоредно на железопътната линия и южно от бъдещия мол. Пътят ще бъде направен от инвеститорите, а общината има ангажимент за развръзките. От източната страна, до надлез "Родопи", ще се изгради въпросното кръгово кръстовище.
Колелото ще облекчи трафика в тази невралгична транспортна точка и ще осигури достъп до търговския център. Реализирането на пътния проект започна още миналата година, когато собствениците дариха на община Пловдив 216 кв.м. от имота си.
