Искат да направят кръгово кръстовище на Сточна гара
Автор: Диана Бикова 11:09
© Plovdiv24.bg
Пловдивската администрация планира изграждане на кръгово кръстовище на Сточна гара. Трафикът на сегашното кръстовище на булевардите "Христо Ботев", "Найчо Цанов" и "Цар Борис III Обединител" се регулира със светофари. В трасето попада държавен имот с площ 692 кв. м., собственост на ДП "Национална компания железопътна инфраструктура". Общината трябва официално да придобие терена, за да се направи новото пътно съоръжение.

Административната процедура изисква внасяне на искане чрез областния управител до МРРБ и МС за безвъзмездното прехвърляне на публичния държавен имот на Сточна гара. Преди това общинските съветници на Пловдив е необходимо да гласуват съответното предложение на кмета, за което Plovdiv24.bg писа

Теренът с площ 692 кв. метра попада в уличната регулация, одобрена с ПУП – ПРЗ през 2019 г. Предназначението на имота е за транспорт и не се налага да се преобразува за друг вид строителство. След приключване на административната процедура ще може да се пристъпи към изграждане на пътните връзки в района.

Уличната регулация предвижда ново шосе откъм  ул. "Авксентий Велешки" и бул. "Христо Ботев" успоредно на железопътната линия и южно от бъдещия мол. Пътят ще бъде направен от инвеститорите, а общината има ангажимент за развръзките. От източната страна, до надлез "Родопи", ще се изгради въпросното кръгово кръстовище. 

Колелото ще облекчи трафика в тази невралгична транспортна точка и ще осигури достъп до търговския център. Реализирането на пътния проект започна още миналата година, когато собствениците дариха на община Пловдив 216 кв.м. от имота си.


