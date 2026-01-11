Пловдив иска имот от държавата за изграждане на улица

© Пловдив ще поиска имот от държавата за изграждане на нова улица. Предложението с искането е предоставено на вниманието на общинските съветници и предстои да бъде разгледано на сесия, информира Plovdiv24.bg.



Теренът се намира в район “Централен" близо до бул. “Найчо Цанов" и в момента е собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура". Площта на имота е 692 кв. м.



Прехвърлянето трябва да стане безвъзмездно с решение на Министерски съвет, а искането да бъде направено чрез областния управител на пловдивска област.



Улицата ще минава под надлез “Родопи".