Пловдив иска имот от държавата за изграждане на улица
Теренът се намира в район “Централен" близо до бул. “Найчо Цанов" и в момента е собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура". Площта на имота е 692 кв. м.
Прехвърлянето трябва да стане безвъзмездно с решение на Министерски съвет, а искането да бъде направено чрез областния управител на пловдивска област.
Улицата ще минава под надлез “Родопи".
