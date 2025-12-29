© Разплетохме редица сложни казуси и се радвам, че реалните строителни работи на Околовръстното на Пловдив (Югоизточния обход) вече текат! Ще ви държа в течение за напредъка, сподели преди минути в своята Фейсбук страница кметът на Пловдив Костадин Димитров.



Думите му са придружени с кратко видео, заснето с дрон.



"Голяма и важна тема за града ни, която си струва всяко усилие. Общината не е пряко отговорна за него, но правим всичко по силите си да подпомогнем комуникацията между заинтересованите страни и благодаря на всички, които помогнаха да достигнем до този етап.", допълва още той.



Припомняме, че само преди дни той сподели пред журналисти, че е започната работата по дълго чакания Югоизточен обход от п. в. "Скобелева майка" до кръговото кръстовище на "Асеновградско шосе".



Той допълни, че се работи с бързи темпове.



