Кметът за Югоизточния обход на Пловдив: Отидете и погледнете с какви темпове се работи
Автор: Диана Бикова 16:24
© Plovdiv24.bg
На Околовръстното шосе на Пловдив (т.нар. Югоизточен обход) се работи с изключително бързи темпове, съобщи пред журналисти кметът Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.

Няколко дни по-рано градоначалникът обяви, че е започната работата по дълго чакания Югоизточен обход от п. в. "Скобелева майка" до кръговото кръстовище на "Асеновградско шосе".

"Отидете и погледнете с какви темпове се работи. Там виждаме скоро да стигнат до грубата настилка на жп прелеза и моста. Пилотите и те се работят. Ще ви покажем видео, което скоро пуснахме да погледнем и от другата страна как се работи" - каза стек със задоволство Димитров.

Кметът обяви още, че има голям напредък на реконструкцията на улица "Генерал Колев" в район "Западен". Тя също трябваше да бъде открита преди коледните празници, но довършването е отложено с месец, тъй като в хода на строителните дейности се е наложило да се премахнат 75 дървета. 

"Благодаря на всички, които правят така, че да имаме такива улици. Винаги ще има един-двама недоволни, които може би в последствие също ще бъдат доволни" - отбеляза градоначалникът.



Кмете, пускайте поръчката за осветлението на Лаута и не се занимавайте с глупости!
Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 56 мин.
-1
 
 
Бързат да приберат паричките, докато не е дошло ново правителство. А после въс, някъде по чужбина.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

