|Кметът за Югоизточния обход на Пловдив: Отидете и погледнете с какви темпове се работи
Няколко дни по-рано градоначалникът обяви, че е започната работата по дълго чакания Югоизточен обход от п. в. "Скобелева майка" до кръговото кръстовище на "Асеновградско шосе".
"Отидете и погледнете с какви темпове се работи. Там виждаме скоро да стигнат до грубата настилка на жп прелеза и моста. Пилотите и те се работят. Ще ви покажем видео, което скоро пуснахме да погледнем и от другата страна как се работи" - каза стек със задоволство Димитров.
Кметът обяви още, че има голям напредък на реконструкцията на улица "Генерал Колев" в район "Западен". Тя също трябваше да бъде открита преди коледните празници, но довършването е отложено с месец, тъй като в хода на строителните дейности се е наложило да се премахнат 75 дървета.
"Благодаря на всички, които правят така, че да имаме такива улици. Винаги ще има един-двама недоволни, които може би в последствие също ще бъдат доволни" - отбеляза градоначалникът.
Коментари (3)
преди 51 мин.
0
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 56 мин.
-1
МВР Пловдив: Бъдете внимателни, ако има силен вятър
14:09 / 22.12.2025
Кметът обясни за коледния базар на стадион "Христо Ботев"
12:11 / 22.12.2025
Отвориха за движение най-новоасфалтираната улица в Пловдив
11:59 / 22.12.2025
Изследовател: Символите в Епископската базилика в Пловдив влияят ...
11:23 / 22.12.2025
Слагат още два светофара на Околовръстното на Пловдив
11:32 / 22.12.2025
Бизнесмен: Взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70...
11:09 / 22.12.2025
