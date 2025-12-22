© Plovdiv24.bg На Околовръстното шосе на Пловдив (т.нар. Югоизточен обход) се работи с изключително бързи темпове, съобщи пред журналисти кметът Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.



Няколко дни по-рано градоначалникът обяви, че е започната работата по дълго чакания Югоизточен обход от п. в. "Скобелева майка" до кръговото кръстовище на "Асеновградско шосе".



"Отидете и погледнете с какви темпове се работи. Там виждаме скоро да стигнат до грубата настилка на жп прелеза и моста. Пилотите и те се работят. Ще ви покажем видео, което скоро пуснахме да погледнем и от другата страна как се работи" - каза стек със задоволство Димитров.



Кметът обяви още, че има голям напредък на реконструкцията на улица "Генерал Колев" в район "Западен". Тя също трябваше да бъде открита преди коледните празници, но довършването е отложено с месец, тъй като в хода на строителните дейности се е наложило да се премахнат 75 дървета.



"Благодаря на всички, които правят така, че да имаме такива улици. Винаги ще има един-двама недоволни, които може би в последствие също ще бъдат доволни" - отбеляза градоначалникът.



