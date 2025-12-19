© Започната е работата по дългочакания Югоизточен обход на Пловдив от п. в. "Скобелева майка" до кръговото кръстовище на "Асеновградско шосе". Това стана ясно от думите на кмета Костадин Димитров при откриването на друга възлова пътна артерия в града - "Голямоконарско шосе", предава Plovdiv24.bg.



"По трасето на Околовръстното вече се работи - на кръговото на Асеновградско има машини, от Ягодовско шосе също може да се види как работят по насипването на трасето" - каза Димитров.



Кметът подчерта, че поетите ангажименти за 4 входно-изходни артерии на Пловдив са изпълнени. През 2025 г. са завършени:



- "Кукленско шосе" без кръстовището с ул. "Индустриална", където трябва да се направи голяма шахта за проекта на ВиК за Южния обходен колектор;



- "Брезовско шосе" е пуснато и се очаква през март догодина Регионалният археологически музей да покаже какво е намерено в праисторическата могила, която беше в трасето на колектора;



- "Рогошко шосе" - вече се работи в урбанизираната част;



- "Голямоконарско шосе" е приключено на територията на община Пловдив.



Предстои в понеделник, 22 декември, да бъде открита завършената улица "Славянска" в район "Източен", която също се финансира с пари от държавата.



