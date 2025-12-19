ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът Димитров с последна информация за Югоизточния обход на Пловдив
"По трасето на Околовръстното вече се работи - на кръговото на Асеновградско има машини, от Ягодовско шосе също може да се види как работят по насипването на трасето" - каза Димитров.
Кметът подчерта, че поетите ангажименти за 4 входно-изходни артерии на Пловдив са изпълнени. През 2025 г. са завършени:
- "Кукленско шосе" без кръстовището с ул. "Индустриална", където трябва да се направи голяма шахта за проекта на ВиК за Южния обходен колектор;
- "Брезовско шосе" е пуснато и се очаква през март догодина Регионалният археологически музей да покаже какво е намерено в праисторическата могила, която беше в трасето на колектора;
- "Рогошко шосе" - вече се работи в урбанизираната част;
- "Голямоконарско шосе" е приключено на територията на община Пловдив.
Предстои в понеделник, 22 декември, да бъде открита завършената улица "Славянска" в район "Източен", която също се финансира с пари от държавата.
