Кметът Димитров с последна информация за Югоизточния обход на Пловдив
Автор: Диана Бикова 11:08Коментари (0)146
©
Започната е работата по дългочакания Югоизточен обход на Пловдив от п. в. "Скобелева майка" до кръговото кръстовище на "Асеновградско шосе". Това стана ясно от думите на кмета Костадин Димитров при откриването на друга възлова пътна артерия в града - "Голямоконарско шосе", предава Plovdiv24.bg.

"По трасето на Околовръстното вече се работи - на кръговото на Асеновградско има машини, от Ягодовско шосе също може да се види как работят по насипването на трасето" - каза Димитров. 

Кметът подчерта, че поетите ангажименти за 4 входно-изходни артерии на Пловдив са изпълнени. През 2025 г. са завършени:

- "Кукленско шосе" без кръстовището с ул. "Индустриална", където трябва да се направи голяма шахта за проекта на ВиК за Южния обходен колектор;

- "Брезовско шосе" е пуснато и се очаква през март догодина Регионалният археологически музей да покаже какво е намерено в праисторическата могила, която беше в трасето на колектора;

- "Рогошко шосе" - вече се работи в урбанизираната част;

- "Голямоконарско шосе" е приключено на територията на община Пловдив. 

Предстои в понеделник, 22 декември, да бъде открита завършената улица "Славянска" в район "Източен", която също се финансира с пари от държавата.



общо новини по темата: 467
19.12.2025 Много сериозни обвинения към АПИ заради Околовръстното на Пловдив
12.12.2025 Протестиращи и кметове блокираха Околовръстното на Пловдив, този път трябва да бъдат чути
12.12.2025 Кметът на община "Родопи": Свиквам Общо събрание на населението (местен референдум)
12.12.2025 Пловдивчани излизат на протест днес
11.12.2025 8698 искат махане на мантинелите от Околовръстното
11.12.2025 Кметицата на Марково: Незабавно премахване на мантинелите
предишна страница [ 1/78 ] следващата страница






Още новини от Новини от Пловдив:
Мръсен въздух в Пловдив
08:09 / 19.12.2025
Откриват новата "магистрала" в Пловдив
05:45 / 19.12.2025
Пазете любимците си: Пловдивчани твърдят, че е разхвърляна отрова...
22:40 / 18.12.2025
Отбелязваме 100 години журналистика в Пловдив
22:00 / 18.12.2025
Жена не се сдържа след опасна ситуация на Околовръстното на Пловд...
21:51 / 18.12.2025
Най-малката маймунка в света пристигна в Пловдив
19:14 / 18.12.2025

