|Кметът на Пловдив почна с уволненията. Ред е на Иван Стоянов
Семейството на мъжа, който почина от паднал клон в Пловдив, ще съди общината. Според тях алеята покрай река Марица, където стана инцидентът, е с опасни дървета, които е трябвало да бъдат отстранени.
Съпругата на нелепо загиналия мъж каза нещата в прав текст - "Съпругът ми беше убит".
Близо 48 часа след инцидента кметът на Пловдив Костадин Димитров свика извънреден брифинг, на който съобщи, че освобождава от поста директора на ОП "Градини и паркове" Антон Георгиев. На неговото място временно (засега) сяда досегашната му заместничка Радина Андреева.
Нещо или някой да ви се губи в цялата картинка? Губи се, и то очеизваждащо, заместник-кметът по "Екология и здравеопазване“ Иван Стоянов, който трябваше да застане редом до кмета. Нещо повече - трябваше да си подаде оставката, поемайки своята отговорност. Както постъпват истинските мъже и политици.
"Ресорният заместник-кмет Иван Стоянов в момента е в отпуск и затова не присъства на брифинга", обясниха нелепата ситуация от общинската администрация.
Човекът си почива и не е сметнал за необходимо да прекъсва почивката си. Въпреки случилото се. Това са фактите. Изводите може да си направи всеки един от нас...
