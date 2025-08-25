© виж галерията Семейството на мъжа, който почина от паднал клон в Пловдив, ще съди общината. Според тях алеята покрай река Марица, където стана инцидентът, е с опасни дървета, които е трябвало да бъдат отстранени.



Алеята покрай реката било любимо място за разходка на ударения от клон 78-годишен Бойко. По обед полиция и съобщава новината, че мъжът ѝ е в болница.



"Аз го чаках да се върне за обяд, в 11 ч. се прибира, няма го, звънях 10 пъти, телефонът не отговаря и се притесних. Той от 10 години ходи все там се разхожда и никога не сяда на пейка, но точно този ден е седнал, може би се е уморил“, обясни пред bTV Елена Богутлиева, съпругата на ударения от клон Бойко.



След удара мъжът е със счупени шийни прешлени, спукани ребра, натъртен бял дроб и огромна рана на главата. Подложен е на спешна операция, но през нощта губи живота си.



От район "Северен“ казват, че за това дърво не са получавали сигнали, че е изсъхнало. Според тях вятър е причината клонът да се откъсне.



"Дървото е зелено, няма признаци на засъхване, загниване, клонът е бил здрав“, заяви Цветомир Цветков, зам.-кметът на район "Северен“.



"Там, където се е счупил, той е изгнил, той е хралупа, вятърът може да е помогнал, но не трябваше ли да има санитарна сеч, не трябваше ли да се следи и да се види, нали затова им плащаме“, казва съпругата на покойния Бойко.



Семейството е категорично - ще съди общината.



"Това е недоглеждане от страна на общината, има екипи доколкото знам от екоинженери, които ходят и гледат“, каза синът на загиналия мъж, Ясен Богутлиев.



"Много тежки травми, буквално съпругът ми беше убит, ако не беше този клон той щеше да е жив...“, смята Елена.



След инцидента район "Северен“ ще поиска от общинското предприятия "Паркове и градини“ да извърши фитосанитарно почистване на всички тополи покрай реката.