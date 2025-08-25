ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Жената на загиналия в Пловдив заради паднал клон: Съпругът ми беше убит!
Алеята покрай реката било любимо място за разходка на ударения от клон 78-годишен Бойко. По обед полиция и съобщава новината, че мъжът ѝ е в болница.
"Аз го чаках да се върне за обяд, в 11 ч. се прибира, няма го, звънях 10 пъти, телефонът не отговаря и се притесних. Той от 10 години ходи все там се разхожда и никога не сяда на пейка, но точно този ден е седнал, може би се е уморил“, обясни пред bTV Елена Богутлиева, съпругата на ударения от клон Бойко.
След удара мъжът е със счупени шийни прешлени, спукани ребра, натъртен бял дроб и огромна рана на главата. Подложен е на спешна операция, но през нощта губи живота си.
От район "Северен“ казват, че за това дърво не са получавали сигнали, че е изсъхнало. Според тях вятър е причината клонът да се откъсне.
"Дървото е зелено, няма признаци на засъхване, загниване, клонът е бил здрав“, заяви Цветомир Цветков, зам.-кметът на район "Северен“.
"Там, където се е счупил, той е изгнил, той е хралупа, вятърът може да е помогнал, но не трябваше ли да има санитарна сеч, не трябваше ли да се следи и да се види, нали затова им плащаме“, казва съпругата на покойния Бойко.
Семейството е категорично - ще съди общината.
"Това е недоглеждане от страна на общината, има екипи доколкото знам от екоинженери, които ходят и гледат“, каза синът на загиналия мъж, Ясен Богутлиев.
"Много тежки травми, буквално съпругът ми беше убит, ако не беше този клон той щеше да е жив...“, смята Елена.
След инцидента район "Северен“ ще поиска от общинското предприятия "Паркове и градини“ да извърши фитосанитарно почистване на всички тополи покрай реката.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Затруднено е движението около Централна гара Пловдив
10:14 / 25.08.2025
Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го...
09:26 / 25.08.2025
Аварията в кръстовището до Аграрния университет се оказа по-серио...
09:45 / 25.08.2025
Убитият в Пловдив от паднал клон на топола пенсионер е стоял на п...
08:40 / 25.08.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България дава стипендии до 900 л...
08:32 / 25.08.2025
"Проблемът ви явно не е с краката, а с мозъка": Пловдивчанин в бе...
08:28 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS