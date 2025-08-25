ИЗПРАТИ НОВИНА
Освободиха директора на ОП "Градини и паркове" заради трагичния инцидент
Автор: Диана Бикова 11:25
©
Директорът на ОП "Градини и паркове" Антон Георгиев е освободен от длъжност тази сутрин. За временен шеф е назначена досегашната заместничка Радина Андреева, съобщи на брифинг кметът Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.

Поводът за рокадата е смъртта на 78-годишния мъж, върху когото се стовари клон докато човекът е бил на пейка в зоната за релакс на бул. "Марица север". Кметът уточни, че за конкретното дърво не е имало заповед за премахване, клонът е бил видимо здрав, зелен и се е счупил от порива на вятъра.

През 2023 г. има неизпълнени 3582 заповеди, през 2024 г. - 1314, през 2025 – 1231 броя. 

Димитров призова кметицата на "Северен" да направи обследване на всички дървета покрай реката.



Затруднено е движението около Централна гара Пловдив
10:14 / 25.08.2025
10:14 / 25.08.2025
Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го...
09:26 / 25.08.2025
09:26 / 25.08.2025
Аварията в кръстовището до Аграрния университет се оказа по-серио...
09:45 / 25.08.2025
09:45 / 25.08.2025
Убитият в Пловдив от паднал клон на топола пенсионер е стоял на п...
08:40 / 25.08.2025
08:40 / 25.08.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България дава стипендии до 900 л...
08:32 / 25.08.2025
08:32 / 25.08.2025
"Проблемът ви явно не е с краката, а с мозъка": Пловдивчанин в бе...
08:28 / 25.08.2025
08:28 / 25.08.2025

