© Директорът на ОП "Градини и паркове" Антон Георгиев е освободен от длъжност тази сутрин. За временен шеф е назначена досегашната заместничка Радина Андреева, съобщи на брифинг кметът Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.



Поводът за рокадата е смъртта на 78-годишния мъж, върху когото се стовари клон докато човекът е бил на пейка в зоната за релакс на бул. "Марица север". Кметът уточни, че за конкретното дърво не е имало заповед за премахване, клонът е бил видимо здрав, зелен и се е счупил от порива на вятъра.



През 2023 г. има неизпълнени 3582 заповеди, през 2024 г. - 1314, през 2025 – 1231 броя.



Димитров призова кметицата на "Северен" да направи обследване на всички дървета покрай реката.



