ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Освободиха директора на ОП "Градини и паркове" заради трагичния инцидент
Поводът за рокадата е смъртта на 78-годишния мъж, върху когото се стовари клон докато човекът е бил на пейка в зоната за релакс на бул. "Марица север". Кметът уточни, че за конкретното дърво не е имало заповед за премахване, клонът е бил видимо здрав, зелен и се е счупил от порива на вятъра.
През 2023 г. има неизпълнени 3582 заповеди, през 2024 г. - 1314, през 2025 – 1231 броя.
Димитров призова кметицата на "Северен" да направи обследване на всички дървета покрай реката.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Затруднено е движението около Централна гара Пловдив
10:14 / 25.08.2025
Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го...
09:26 / 25.08.2025
Аварията в кръстовището до Аграрния университет се оказа по-серио...
09:45 / 25.08.2025
Убитият в Пловдив от паднал клон на топола пенсионер е стоял на п...
08:40 / 25.08.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България дава стипендии до 900 л...
08:32 / 25.08.2025
"Проблемът ви явно не е с краката, а с мозъка": Пловдивчанин в бе...
08:28 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS