Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:54Коментари (1)2019
©
В последните дни, в които паралелно се приемаха левове и евро, въпросът дали търговските обекти могат да откажат плащане с по-едри банкноти предизвика сериозен обществен интерес. Темата активно се обсъждаше както в социалните мрежи, така и чрез сигнали, изпратени от граждани до медиите.

Много потребители споделят, че са срещнали затруднения при опит да платят с банкноти от 200 евро, като най-често са получавали отказ или са били подлагани на продължителни проверки на каса.

По този повод пловдивският адвокат Тодор Кръстев публикува личен разказ в социланите мрежи. В него той описва собственото си преживяване при плащане с едра евро банкнота в търговска верига.

"Пазих кой знае защо едни 200 евро от сумати години, пожълтяли, леко деформирани, но истински“, разказва Кръстев. С настъпването на момента, в който вече няма накъде да ги отлага, той решава да ги използва за пазаруване.

Докато чака реда си на касата, обаче, го връхлитат съмнения.

"Ами ако не са истински парите? Толкова години са при мен, знае ли се какво са ми пробутали тогава“, признава адвокатът и допълва, че в съзнанието му "набързо минали няколко текста от Наказателния кодекс“.

С леко притеснение той подава банкнотата на касиерката, която от своя страна реагира предпазливо. "Погледна ме от главата до петите и попита по слушалката дали приемат 200 евро“, пише Кръстев. Отговорът бил кратък: "Огледай ги добре“.

След внимателен оглед, и на клиента, и на банкнотата, плащането все пак било прието.

"Какъв извод направи, не знам, но мина, но я взе“, пише той.

Според адвоката подобни ситуации вероятно ще бъдат чести в началния период на работа с еврото.

"Явно известно време ще има особености при пазаруването с евро. Има стрес, но се свиква, особено ако парите са стари, но истински“, обобщава той.

Случаят отново поставя на дневен ред въпроса за ясните правила при приемането на едри банкноти и необходимостта от по-добра информираност както на търговците, така и на клиентите.


Адвокате където не те сеят там никнеш.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

