ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Сигнал: На три места в центъра на Пловдив ми отказаха да платя с 200 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:59Коментари (0)1633
©
Гражданин сигнализира до Plovdiv24.bg за практика, която според него зачестява в търговските обекти в Пловдив. Става дума за отказ за приемане на банкноти от 200 евро, въпреки че плащането е напълно реално и сумата на покупката не предполага злоупотреба.

По думите му, днес в голям супермаркет в Халите му е било отказано плащане с банкнота от 200 евро при сметка на стойност 82 евро.

Служителката на касата е обяснила отказа с "фирмена политика“ и с това, че касовата система била настроена да приема банкноти до 100 евро. Клиентът подчертава, че сумата на покупката не дава основание да се приеме, че магазинът се използва като "чейндж бюро“.

След това той е посетил друг магазин, намиращ се в същата сграда, където след разговор с касиерките е установил, че се прилага същата практика. Аналогичен отговор е получил и в магазин за алкохол и цигари, разположен до Халите, където продавачката е заявила, че приемат банкноти единствено до 100 евро.

Напоследък все по-често постъпват оплаквания от граждани до Plovdiv24.bg, на които им е отказана покупка именно заради банкнотата от 200 евро. На много места търговците отказват да я приемат, като се аргументират с опасения от фалшифициране.

Банкнотата от 200 евро е една от най-фалшифицираната. Oписаната практика е реална и се среща в много страни от еврозоната поради сериозните проблеми с фалшификациите и липсата на ресто за високи купюри като 200 евро и 500 евро, което води до отказ за приемането им, особено при по-малки покупки, като търговците предпочитат карти или банкноти с по-нисък номинал.

Финансови експерти съветват при обмяна и теглене на пари да се предпочитат по-малки купюри, които се приемат по-лесно и не създават проблеми при разплащане в търговските обекти.


Още по темата: общо новини по темата: 1802
18.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
предишна страница [ 1/301 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив отново сред градовете с най-тежък трафик в света
18:14 / 18.01.2026
Гребната база замръзна
14:42 / 18.01.2026
Две пловдивски фирми са сред най-големите строители на сгради в Б...
14:17 / 18.01.2026
Продължава една от порочните практики в градския транспорт на Пло...
13:21 / 18.01.2026
Пловдивчанин: Докога ще се допуска този хаос
12:42 / 18.01.2026
Общински съветници: Общият зелен облик на Пловдив остава отчайващ...
12:10 / 18.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се превърна в град, в който хората живеят и дори се връщат
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се превърна в град, в който хората живеят и дори се връщат
17:03 / 16.01.2026
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод
15:45 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Генерален план за движение ще моделира трафика
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: