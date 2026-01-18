ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сигнал: На три места в центъра на Пловдив ми отказаха да платя с 200 евро
По думите му, днес в голям супермаркет в Халите му е било отказано плащане с банкнота от 200 евро при сметка на стойност 82 евро.
Служителката на касата е обяснила отказа с "фирмена политика“ и с това, че касовата система била настроена да приема банкноти до 100 евро. Клиентът подчертава, че сумата на покупката не дава основание да се приеме, че магазинът се използва като "чейндж бюро“.
След това той е посетил друг магазин, намиращ се в същата сграда, където след разговор с касиерките е установил, че се прилага същата практика. Аналогичен отговор е получил и в магазин за алкохол и цигари, разположен до Халите, където продавачката е заявила, че приемат банкноти единствено до 100 евро.
Напоследък все по-често постъпват оплаквания от граждани до Plovdiv24.bg, на които им е отказана покупка именно заради банкнотата от 200 евро. На много места търговците отказват да я приемат, като се аргументират с опасения от фалшифициране.
Банкнотата от 200 евро е една от най-фалшифицираната. Oписаната практика е реална и се среща в много страни от еврозоната поради сериозните проблеми с фалшификациите и липсата на ресто за високи купюри като 200 евро и 500 евро, което води до отказ за приемането им, особено при по-малки покупки, като търговците предпочитат карти или банкноти с по-нисък номинал.
Финансови експерти съветват при обмяна и теглене на пари да се предпочитат по-малки купюри, които се приемат по-лесно и не създават проблеми при разплащане в търговските обекти.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1802
|предишна страница [ 1/301 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив отново сред градовете с най-тежък трафик в света
18:14 / 18.01.2026
Гребната база замръзна
14:42 / 18.01.2026
Две пловдивски фирми са сред най-големите строители на сгради в Б...
14:17 / 18.01.2026
Продължава една от порочните практики в градския транспорт на Пло...
13:21 / 18.01.2026
Пловдивчанин: Докога ще се допуска този хаос
12:42 / 18.01.2026
Общински съветници: Общият зелен облик на Пловдив остава отчайващ...
12:10 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS