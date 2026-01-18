Сигнал: На три места в центъра на Пловдив ми отказаха да платя с 200 евро

© Гражданин сигнализира до Plovdiv24.bg за практика, която според него зачестява в търговските обекти в Пловдив. Става дума за отказ за приемане на банкноти от 200 евро, въпреки че плащането е напълно реално и сумата на покупката не предполага злоупотреба.



По думите му, днес в голям супермаркет в Халите му е било отказано плащане с банкнота от 200 евро при сметка на стойност 82 евро.



Служителката на касата е обяснила отказа с "фирмена политика“ и с това, че касовата система била настроена да приема банкноти до 100 евро. Клиентът подчертава, че сумата на покупката не дава основание да се приеме, че магазинът се използва като "чейндж бюро“.



След това той е посетил друг магазин, намиращ се в същата сграда, където след разговор с касиерките е установил, че се прилага същата практика. Аналогичен отговор е получил и в магазин за алкохол и цигари, разположен до Халите, където продавачката е заявила, че приемат банкноти единствено до 100 евро.



Напоследък все по-често постъпват оплаквания от граждани до Plovdiv24.bg, на които им е отказана покупка именно заради банкнотата от 200 евро. На много места търговците отказват да я приемат, като се аргументират с опасения от фалшифициране.



Банкнотата от 200 евро е една от най-фалшифицираната. Oписаната практика е реална и се среща в много страни от еврозоната поради сериозните проблеми с фалшификациите и липсата на ресто за високи купюри като 200 евро и 500 евро, което води до отказ за приемането им, особено при по-малки покупки, като търговците предпочитат карти или банкноти с по-нисък номинал.



Финансови експерти съветват при обмяна и теглене на пари да се предпочитат по-малки купюри, които се приемат по-лесно и не създават проблеми при разплащане в търговските обекти.