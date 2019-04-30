Пловдивски съдия свири мача Ботев - Левски

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите срещи от 32-ия кръг в Първа лига.



От тях става ясно, че главен рефер на срещата между Ботев (Пловдив) и Левски в "Коматево" ще е Георги Кабаков, докато Берое - Лудогорец е поверен на Ивайло Стоянов.



Ето и всички съдийски назначения:



1 Май 2019 г. Сряда 19:30 ч.



ФК Верея - ПОФК Ботев Враца



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Димитър Панайотов Костов



2 Май 2019 г. Четвъртък 17:15 ч.



ФК Етър - ФК Витоша



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Георги Василев Йорданов



2 Май 2019 г. Четвъртък 19:30 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Септември



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Петър Стоянов Петров



3 Май 2019 г. Петък 17:30 ч.



ОФК Дунав 2010 - ПФК Славия 1913



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Владимир Ангелов Велев



4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев



СН: Ахмед Яшар Ахмед



3 Май 2019 г. Петък 20:00 ч.



ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Мартин Живков Богдев



4 Май 2019 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Велислав Христов Миленков



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Константин Делов Писков



4 Май 2019 г. Събота 20:00 ч.



ПФК Ботев - ПФК Левски



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров



СН: Антон Симеонов Генов