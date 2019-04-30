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Пловдивски съдия свири мача Ботев - Левски
Автор: Стойчо Генов 11:22 / 30.04.2019Коментари (1)613
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите срещи от 32-ия кръг в Първа лига.

От тях става ясно, че главен рефер на срещата между Ботев (Пловдив) и Левски в "Коматево" ще е Георги Кабаков, докато Берое - Лудогорец е поверен на Ивайло Стоянов.

Ето и всички съдийски назначения:

1 Май 2019 г. Сряда 19:30 ч.

ФК Верея - ПОФК Ботев Враца

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Валентин Станчев Железов

СН: Димитър Панайотов Костов

2 Май 2019 г. Четвъртък 17:15 ч.

ФК Етър - ФК Витоша

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов

СН: Георги Василев Йорданов

2 Май 2019 г. Четвъртък 19:30 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Септември

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Петър Стоянов Петров

3 Май 2019 г. Петък 17:30 ч.

ОФК Дунав 2010 - ПФК Славия 1913

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

3 Май 2019 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Мартин Живков Богдев

4 Май 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Велислав Христов Миленков

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

СН: Константин Делов Писков

4 Май 2019 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Ботев - ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров

СН: Антон Симеонов Генов
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Тамън си бях починал от тоя палячо ,сега пай ще ми се прави на Колина !!Тоя палячо такова грешки направи миналата година ,че моята дъщеря на 3г ги видя кристално ама и не тоя .....
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