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|Пловдивски съдия свири мача Ботев - Левски
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите срещи от 32-ия кръг в Първа лига.
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От тях става ясно, че главен рефер на срещата между Ботев (Пловдив) и Левски в "Коматево" ще е Георги Кабаков, докато Берое - Лудогорец е поверен на Ивайло Стоянов.
Ето и всички съдийски назначения:
1 Май 2019 г. Сряда 19:30 ч.
ФК Верея - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Димитър Панайотов Костов
2 Май 2019 г. Четвъртък 17:15 ч.
ФК Етър - ФК Витоша
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Георги Василев Йорданов
2 Май 2019 г. Четвъртък 19:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Септември
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Петър Стоянов Петров
3 Май 2019 г. Петък 17:30 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
3 Май 2019 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Мартин Живков Богдев
4 Май 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Константин Делов Писков
4 Май 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Ботев - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Антон Симеонов Генов
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