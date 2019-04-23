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"Цесекарят" Костадинов пратен на Локо, Сватбата пък свири мача между Ботев и "армейците"
Автор: Стойчо Генов 17:32 / 23.04.2019Коментари (0)795
© Plovdiv24.bg
Ивайло Стоянов ще ръководи шампионатния мач между Ботев и ЦСКА
БФС обяви съдийските назначения за всички срещи от 31-ия кръг в Първа лига. Двубоят Славия - Локо (Пд) бе поверен на Петър Костадинов, който ще свири полуфинала между ЦСКА и Ботев за Купата и бе определен от бултрасите като фен на ЦСКА.

Шампионатният мач между Ботев и ЦСКА пък бе поверен на Ивайло Стоянов - Сватбата.  

25 Апр 2019 г. Четвъртък 17:30 ч.

ФК Витоша - ФК Верея

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов    ДАС1:        ДАС2:    

СН:    Ичко Лозев Лозев     

25 Апр 2019 г. Четвъртък 20:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Етър

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ДАС1:        ДАС2:    

СН:    Евгени Георгиев Георгиев     

26 Апр 2019 г. Петък 16:00 ч.

ПФК Септември - ОФК Дунав 2010

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ДАС1:        ДАС2:    

СН:    Валери Николов Цветков     

26 Апр 2019 г. Петък 18:15 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ДАС1:        ДАС2:    

СН:    Димитър Панайотов Костов     

26 Апр 2019 г. Петък 20:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Берое

ГС:    Стефан Апостолов Апостолов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Волен Валентинов Чинков    ДАС1:        ДАС2:    

СН:    Георги Василев Йорданов     

29 Апр 2019 г. Понеделник 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Велислав Христов Миленков

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ДАС1:        ДАС2:    

СН:    Кирил Петков Йорданов     

29 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.

ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Георги Николов Кабаков    ДАС1:        ДАС2:    

СН:    Кольо Димитров Данев
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