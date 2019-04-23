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|"Цесекарят" Костадинов пратен на Локо, Сватбата пък свири мача между Ботев и "армейците"
БФС обяви съдийските назначения за всички срещи от 31-ия кръг в Първа лига. Двубоят Славия - Локо (Пд) бе поверен на Петър Костадинов, който ще свири полуфинала между ЦСКА и Ботев за Купата и бе определен от бултрасите като фен на ЦСКА.
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|Ивайло Стоянов ще ръководи шампионатния мач между Ботев и ЦСКА
Шампионатният мач между Ботев и ЦСКА пък бе поверен на Ивайло Стоянов - Сватбата.
25 Апр 2019 г. Четвъртък 17:30 ч.
ФК Витоша - ФК Верея
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ДАС1: ДАС2:
СН: Ичко Лозев Лозев
25 Апр 2019 г. Четвъртък 20:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Етър
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ДАС1: ДАС2:
СН: Евгени Георгиев Георгиев
26 Апр 2019 г. Петък 16:00 ч.
ПФК Септември - ОФК Дунав 2010
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ДАС1: ДАС2:
СН: Валери Николов Цветков
26 Апр 2019 г. Петък 18:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ДАС1: ДАС2:
СН: Димитър Панайотов Костов
26 Апр 2019 г. Петък 20:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ДАС1: ДАС2:
СН: Георги Василев Йорданов
29 Апр 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ДАС1: ДАС2:
СН: Кирил Петков Йорданов
29 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Николов Кабаков ДАС1: ДАС2:
СН: Кольо Димитров Данев
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