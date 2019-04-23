"Цесекарят" Костадинов пратен на Локо, Сватбата пък свири мача между Ботев и "армейците"

© Plovdiv24.bg Ивайло Стоянов ще ръководи шампионатния мач между Ботев и ЦСКА БФС обяви съдийските назначения за всички срещи от 31-ия кръг в Първа лига. Двубоят Славия - Локо (Пд) бе поверен на Петър Костадинов, който ще свири полуфинала между ЦСКА и Ботев за Купата и бе определен от бултрасите като фен на ЦСКА.



Шампионатният мач между Ботев и ЦСКА пък бе поверен на Ивайло Стоянов - Сватбата.



25 Апр 2019 г. Четвъртък 17:30 ч.



ФК Витоша - ФК Верея



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Георги Валентинов Стамболджиев



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ДАС1: ДАС2:



СН: Ичко Лозев Лозев



25 Апр 2019 г. Четвъртък 20:00 ч.



ПОФК Ботев Враца - ФК Етър



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ДАС1: ДАС2:



СН: Евгени Георгиев Георгиев



26 Апр 2019 г. Петък 16:00 ч.



ПФК Септември - ОФК Дунав 2010



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Георги Димитров Давидов ДАС1: ДАС2:



СН: Валери Николов Цветков



26 Апр 2019 г. Петък 18:15 ч.



ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Божидаров Стоилов



4-ТИ: Валентин Станчев Железов ДАС1: ДАС2:



СН: Димитър Панайотов Костов



26 Апр 2019 г. Петък 20:30 ч.



ПФК Левски - ПФК Берое



ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Велизаров Митрев



4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ДАС1: ДАС2:



СН: Георги Василев Йорданов



29 Апр 2019 г. Понеделник 17:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Велислав Христов Миленков



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ДАС1: ДАС2:



СН: Кирил Петков Йорданов



29 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.



ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Георги Николов Кабаков ДАС1: ДАС2:



СН: Кольо Димитров Данев