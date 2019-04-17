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|БФС обяви съдиите на Локо и Ботев в предстоящия кръг
БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 30-ия кръг в Първа лига. Мачът между Лудогорец и Ботев (Пд) беше поверен на Драгомир Драганов. Срещата в Русе между Дунав и Локо (Пд) пък ще ръководи Георги Давидов.
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|Драгомир Драганов получи наряд за мача в Разград
19 Апр 2019 г. Петък 17:30 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Петър Стоянов Петров
19 Апр 2019 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Септември - ПФК Славия 1913
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Андрей Венков Николов АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Илонка Миланова Джалева
20 Апр 2019 г. Събота 17:15 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
20 Апр 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Мартин Живков Богдев
21 Апр 2019 г. Неделя 17:30 ч.
ФК Верея - ФК Етър
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Генов Нарлев
21 Апр 2019 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Черно море
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков
22 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК Витоша - ПОФК Ботев Враца
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Иван Захариев Вълчев
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