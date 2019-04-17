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Спортните новини: Днес (10) | Вчера (17)
БФС обяви съдиите на Локо и Ботев в предстоящия кръг
Автор: Стойчо Генов 13:46 / 17.04.2019Коментари (0)293
© Plovdiv24.bg
Драгомир Драганов получи наряд за мача в Разград
БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 30-ия кръг в Първа лига. Мачът между Лудогорец и Ботев (Пд) беше поверен на Драгомир Драганов. Срещата в Русе между Дунав и Локо (Пд) пък ще ръководи Георги Давидов.

19 Апр 2019 г. Петък 17:30 ч.

ОФК Дунав 2010 - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Георги Милков Гинчев                

СН:    Петър Стоянов Петров     

19 Апр 2019 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Септември - ПФК Славия 1913

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Андрей Венков Николов    АС2:    Румен Емилов Иванов

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                

СН:    Илонка Миланова Джалева     

20 Апр 2019 г. Събота 17:15 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов                

СН:    Костадин Георгиев Стоичков     

20 Апр 2019 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Калоян Венелинов Кирилов                

СН:    Мартин Живков Богдев     

21 Апр 2019 г. Неделя 17:30 ч.

ФК Верея - ФК Етър

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов                

СН:    Георги Генов Нарлев     

21 Апр 2019 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК Берое - ПФК Черно море

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                

СН:    Константин Делов Писков     

22 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.

ФК Витоша - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ:    Николай Йорданов Колев                

СН:    Иван Захариев Вълчев
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