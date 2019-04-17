БФС обяви съдиите на Локо и Ботев в предстоящия кръг

© Plovdiv24.bg Драгомир Драганов получи наряд за мача в Разград БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 30-ия кръг в Първа лига. Мачът между Лудогорец и Ботев (Пд) беше поверен на Драгомир Драганов. Срещата в Русе между Дунав и Локо (Пд) пък ще ръководи Георги Давидов.



19 Апр 2019 г. Петък 17:30 ч.



ОФК Дунав 2010 - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев



4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Петър Стоянов Петров



19 Апр 2019 г. Петък 20:00 ч.



ПФК Септември - ПФК Славия 1913



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Андрей Венков Николов АС2: Румен Емилов Иванов



4-ТИ: Димо Стоянов Димов



СН: Илонка Миланова Джалева



20 Апр 2019 г. Събота 17:15 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Костадин Георгиев Стоичков



20 Апр 2019 г. Събота 20:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов



СН: Мартин Живков Богдев



21 Апр 2019 г. Неделя 17:30 ч.



ФК Верея - ФК Етър



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Георги Генов Нарлев



21 Апр 2019 г. Неделя 20:00 ч.



ПФК Берое - ПФК Черно море



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Константин Делов Писков



22 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.



ФК Витоша - ПОФК Ботев Враца



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Димитър Божидаров Стоилов



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Иван Захариев Вълчев