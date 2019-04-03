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Сватбата и новобранец свирят мачовете на Ботев и Локо този кръг
14:24 / 03.04.2019 Източник: Plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Ивайло Стоянов - Сватбата ще надува свирката на стадиона в Стара Загора
БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 28-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Берое и Ботев (Пд) бе поверено на Ивайло Стоянов - Сватбата. Двубоят от втората осмица между Локо (Пд) и Славия пък ще ръководи Георги Иванов.

5 Апр 2019 г. Петък 17:30 ч.

ФК Етър - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Никола Павлов Петров    

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

5 Апр 2019 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Димитър Божидаров Стоилов    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    

СН:    Мартин Живков Богдев     

6 Апр 2019 г. Събота 17:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    

СН:    Георги Василев Йорданов     

6 Апр 2019 г. Събота 20:00 ч.

ФК Верея - ФК Витоша

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Румен Емилов Иванов

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов        

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

7 Апр 2019 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Левски

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    

СН:    Димитър Панайотов Костов     

7 Апр 2019 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК Берое - ПФК Ботев

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Николай Йорданов Колев        

СН:    Валери Николов Цветков     

8 Апр 2019 г. Понеделник 17:30 ч.

ОФК Дунав 2010 - ПФК Септември

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    

СН:    Георги Генов Нарлев
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