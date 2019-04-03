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|Сватбата и новобранец свирят мачовете на Ботев и Локо този кръг
БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 28-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Берое и Ботев (Пд) бе поверено на Ивайло Стоянов - Сватбата. Двубоят от втората осмица между Локо (Пд) и Славия пък ще ръководи Георги Иванов.
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|Ивайло Стоянов - Сватбата ще надува свирката на стадиона в Стара Загора
5 Апр 2019 г. Петък 17:30 ч.
ФК Етър - ПОФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Ахмед Яшар Ахмед
5 Апр 2019 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Мартин Живков Богдев
6 Апр 2019 г. Събота 17:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Василев Йорданов
6 Апр 2019 г. Събота 20:00 ч.
ФК Верея - ФК Витоша
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Йордан Костадинов Иванов
7 Апр 2019 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Димитър Панайотов Костов
7 Апр 2019 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Ботев
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Валери Николов Цветков
8 Апр 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Септември
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Генов Нарлев
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