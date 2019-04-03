Сватбата и новобранец свирят мачовете на Ботев и Локо този кръг

© Plovdiv24.bg Ивайло Стоянов - Сватбата ще надува свирката на стадиона в Стара Загора БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 28-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Берое и Ботев (Пд) бе поверено на Ивайло Стоянов - Сватбата. Двубоят от втората осмица между Локо (Пд) и Славия пък ще ръководи Георги Иванов.



5 Апр 2019 г. Петък 17:30 ч.



ФК Етър - ПОФК Ботев Враца



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев



4-ТИ: Никола Павлов Петров



СН: Ахмед Яшар Ахмед



5 Апр 2019 г. Петък 20:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Мартин Живков Богдев



6 Апр 2019 г. Събота 17:15 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Георги Василев Йорданов



6 Апр 2019 г. Събота 20:00 ч.



ФК Верея - ФК Витоша



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов



4-ТИ: Димо Стоянов Димов



СН: Йордан Костадинов Иванов



7 Апр 2019 г. Неделя 17:30 ч.



ПФК Черно море - ПФК Левски



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Димитър Панайотов Костов



7 Апр 2019 г. Неделя 20:00 ч.



ПФК Берое - ПФК Ботев



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Валери Николов Цветков



8 Апр 2019 г. Понеделник 17:30 ч.



ОФК Дунав 2010 - ПФК Септември



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев



СН: Георги Генов Нарлев